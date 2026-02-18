Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că vârsta de pensionare a militarilor este deja reglementată printr-o lege adoptată recent. Potrivit acestuia, actul normativ stabilește că până în anul 2035 se va ajunge la vârsta standard de pensionare de 65 de ani.

Întrebat dacă Executivul pregătește o ordonanță de urgență în următoarele 30 de zile pentru majorarea vârstei de pensionare, ministrul a arătat că acest cadru legislativ există deja și produce efecte.

El a explicat că, deși există dorința de a reduce cheltuielile bugetare, trebuie avut în vedere și gradul de încadrare din sistem, care este de aproximativ 60%. În acest context, a subliniat că este nevoie și de creșterea numărului de militari.

Miruță a precizat că, potrivit datelor analizate, cei care s-au pensionat anul trecut au făcut-o, în medie, la cinci ani după îndeplinirea vârstei minime de pensionare. În opinia sa, acest lucru arată că există o preocupare ca personalul să rămână în sistem chiar și după momentul în care ar putea ieși la pensie.

„Discutăm pe argumente. Să știți că vârsta de pensionare a militarilor, astăzi, este reglementată de o lege care e destul de proaspătă și care spune că în 2035 se ajunge la vârsta standard de pensionare de 65 de ani. De văzut, intrând tehnic, că dincolo de dorințe de a reduce cheltuieli, cu care sunt de acord, că trebuie reduse aceste cheltuieli, trebuie mărit numărul de militari, pentru că avem o încadrare de doar 60%. Există o lege și eu m-am uitat pe situația anului trecut. Să știți, dintre cei care s-au pensionat anul trecut, față de vârsta minimă în care s-ar fi putut pensiona, anul trecut s-au pensionat la o vârstă cu 5 ani mai târziu, adică la 5 ani după ce ar fi îndeplinit vârsta minimă. Pare că este o preocupare ca oamenii să rămână în sistem, mulți dintre ei, chiar după vârsta la care s-ar putea pensiona”, a spus ministrul la B1TV.

Ministrul a menționat că există un grup de lucru format din reprezentanți ai Ministerului de Interne și ai Ministerului Apărării, care analizează eventuale ajustări. El a spus că aceste aspecte sunt examinate tehnic, urmând ca ulterior să fie evaluate și din perspectivă politică.

Potrivit datelor prezentate, pensia netă medie aflată în plată pentru personalul din Ministerul Apărării este de 5.008 lei.

Miruță a arătat că situația actuală nu este departe de normalitate, în condițiile în care nu există pensii de zeci de mii de lei acordate la vârste foarte mici și nici pensionări generalizate la 40 de ani. În același timp, el a subliniat că nu este realist ca personalul operativ să fie trimis în misiuni de luptă la 65 de ani.

„Este un grup de lucru la Ministerul de Interne și cu colegi de la Ministerul Apărării, care se uită ce se poate face, însă, din ce îmi citați dumneavoastră, există astăzi. Astăzi există o lege care crește progresiv vârsta de pensionare. Pensia netă, medie, în plată, astăzi, este de 5.008 lei pentru oamenii din zona MApN. Adică putem să ne mai uităm ce se mai poate optimiza. Așteptăm grupul de lucru de la Ministerul de Interne împreună cu Ministerul Apărării să identifice tehnic niște lucruri, pe care apoi să ne uităm din unghi politic. Dar mie nu mi se pare că este foarte îndepărtat de normalitate ce se întâmplă la Ministerul Apărării, cel puțin astăzi. Adică cât timp oamenii nu se pensionează cu pensii de zeci de mii de lei și la 40 de ani și nu se pensionează toți, nu este așteptabil să primiți oameni în activitate la 65 de ani pe câmpul de luptă. Dar, sigur, ne uităm să vedem dacă există segmente care pot fi optimizate și probabil că o să mai identificăm câteva, dar asta este în lucru”, a menționat ministrul pentru sursa citată.

Radu Miruță a respins afirmațiile potrivit cărora militarii ar beneficia, în mod general, de o reducere de 13 ani față de vârsta standard de pensionare. El a explicat că această reducere reprezintă nivelul maxim și se aplică unui număr restrâns de cazuri.

Potrivit ministrului, de reducerea maximă beneficiază în principal parașutiștii, personalul din trupele speciale și scafandrii. Raportat la aproximativ 90.000 de angajați ai Ministerului Apărării, aceste categorii reprezintă o minoritate.

El a arătat că, pe parcursul unei cariere de 25, 30 sau 35 de ani, militarii nu au activat permanent în structuri care să le permită reducerea maximă a vârstei de pensionare. În acest context, a considerat că prezentarea situației ca fiind aplicabilă tuturor angajaților este incorectă.