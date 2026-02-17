Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat, marți, că Ministerul de Finanțe a propus tăierea normei de hrană pentru angajații din sectorul public, iar propunerea a fost adusă în discuție în Coaliție de premierul Ilie Bolojan, dar nu s-a luat nicio decizie oficială în această privință.

Grindeanu a subliniat că partidul său nu susține astfel de tăieri și că, în prezent, se încearcă permanent introducerea de noi teme pentru dezbatere.

„Nu s-a luat o decizie de acest fel și dumneavoastră știți declarațiile noastre, că nu susținem tăieri. În fiecare zi se încearcă a se aduce noi teme”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă reducerea normei de hrană ar putea fi o metodă de suplimentare a veniturilor la buget, Sorin Grindeanu a răspuns ironic că varianta ar fi, în teorie, să fie concediați toți angajații, ceea ce ar aduce temporar bani la buget, însă PSD nu mai susține tăieri.

El a precizat că deja s-au aplicat reduceri pentru cei cu salarii peste 6.000 de lei și că acestea se mai aplică până la această limită.

„Variantă e să dai pe toată lumea afară, să nu mai avem niciun fel de angajați și aduci o perioadă bani la buget. Dar noi nu mai susținem tăieri. S-a tăiat până acum, așa cum știți, la cei (care au salariul – n.r.) peste 6.000 de lei. Se mai aplică până la 6.000”, a explicat Sorin Grindeanu.

Totodată, liderul PSD a confirmat că propunerea inițială a venit de la Ministerul de Finanțe și a fost prezentată de prim-ministru, dar că nu s-a luat nicio decizie în Coaliție.

„Da, și prezentată de prim-ministru, dar nu s-a luat o decizie în coaliție”, a încheiat Grindeanu.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a admis că în cadrul Coaliției s-a discutat tăierea normei de hrană pentru polițiști și militari, la propunerea Ministerului de Finanțe.

În replică, ministrul Apărării, Radu Miruță, a afirmat în Parlament că Ministerul Apărării nu este de acord cu această măsură.

Surse Antena 3 au precizat că indemnizația de hrană ar urma să fie eliminată, iar norma de hrană redusă.

În prezent, norma de hrană pentru angajații din sectorul de apărare, ordine publică, siguranță națională și penitenciare este în jur de 1.000 de lei lunar, iar indemnizația de hrană pentru restul angajaților din sectorul bugetar este de 347 de lei brut pe lună, pentru cei cu salarii nete sub 6.000 de lei.