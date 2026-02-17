Sorin Grindeanu a anunțat, la România TV, că a cerut, în coaliție, să fie oferite explicații despre unele decizii ale României în politica externă.

El a menționat că în ultimele luni au fost decizii la care coaliția nu a participat, de exemplu legate de Acordul UE-Mercosur sau Programul SAFE.

Social-democratul a explicat că a văzut în presă că ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a fost la Washington, SUA, și a vorbit despre summit-uri legate de resurse și pământuri rare și că în zilele următoare va mai fi un summit despre energie.

Grindeanu a subliniat că astfel de decizii afectează România pentru mulți ani și că ar fi bine ca românii să știe la ce se angajează țara.

„Am avut în ultimele luni câteva decizii la care coaliţia n-a fost parte. Pornind de la Mercosur, continuând cu SAFE, continuând, am văzut în presă zilele trecute cum doamna ministru (ministrul de Externe, Oana Ţoiu – n.r.), foarte bine că a fost la Washington şi a vorbit de summit despre pământuri rare, resurse şi aşa mai departe. Înţeleg că zilele viitoare va mai fi un summit la Washington pe energie. Foarte bine. Doar că astea sunt lucruri care angajează România pe foarte mulţi ani de acum înainte şi ar fi bine ca românii să ştie la ce se înhamă”, a declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a reamintit că România va primi peste 16 miliarde de euro din programul SAFE, dar că românii trebuie să știe cum se vor cheltui acești bani. El a menționat că aproximativ patru miliarde vor merge pentru mobilitate militară, inclusiv pentru construirea autostrăzii de la Pașcani până la granița cu Ucraina și până la granița cu Republica Moldova.

Restul de 12 miliarde ar intra în economie sau ar fi folosiți pentru cumpărături care nu ajută economia românească, iar Grindeanu a spus că această problemă trebuie discutată deschis, fără ascunzișuri.

„Da, ştim că patru miliarde merg pe mobilitate militară. Se construieşte în continuare autostradă de la Paşcani până la graniţa cu Ucraina, la Siret. De la Paşcani în est până la graniţa cu Republica Moldova la Ungheni. Dar celelalte 12 miliarde intră în economia din România sau facem cumpărături din acestea, care nu ajută deloc economia română? Asta e o dezbatere pe care ar trebui să o avem deschis, fără niciun fel de ascunzişuri”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că atât USR, cât și premierul Ilie Bolojan ar fi fost de acord ca în perioada următoare să fie oferit un răspuns pe aceste subiecte.

El a transmis zis că politica externă nu este făcută de un grup restrâns, ci ține de întreaga coaliție, așa că și în acest domeniu trebuie să existe discuții la fel cum se discută și celelalte domenii.