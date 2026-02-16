Sorin Grindeanu a explicat că poziția PSD în negocierile privind bugetul este fundamentată pe trei direcții considerate esențiale pentru anul viitor, iar Sorin Grindeanu a subliniat că aceste obiective vor fi susținute ferm în cadrul coaliției.

În intervenția televizată de la România TV, liderul PSD a precizat că prima miză majoră este legată de Planul Național de Redresare și Reziliență și de asigurarea fondurilor necesare pentru implementarea proiectelor deja asumate.

„Prima prioritate este ca până la jumătatea acestui an trebuie să se închidă PNRR, iar cofinanțarea pentru PNRR trebuie să fie asigurată pe proiectele de investiții. A doua prioritate este cea legată de autoritățile locale. Trebuie să continue investițiile în același nivel ca și anul trecut. A treia prioritate în buget o reprezintă pachetul social. Acesta este punctul de vedere al PSD și asta vom susține. Vom susține ca pensiile și acele ajutoare să fie date, trebuie să corectăm toate acele aberații de anul trecut pentru veterani, pentru deținuți politici, pentru mame. Toate aceste lucruri trebuie să se regăsească în buget și trebuie corectate”, a spus Grindeanu.

În paralel, premierul Ilie Bolojan a anunțat recent că proiectul de buget pentru 2026 este construit pe o țintă de deficit de aproximativ 6,2%. „Lucrăm la câteva priorități”, a anunțat premierul Ilie Bolojan, într-o conferință de presă de la Palatul Victoria, menționând că proiectul urmează să fie trimis Parlamentului pentru aprobare „undeva în jurul datei de 20 februarie”.

Sorin Grindeanu a afirmat că PSD a impus în cadrul coaliției o serie de „linii roșii”, reușind să blocheze aplicarea unor reduceri de 10% la cheltuielile de personal în sectoare considerate vitale. Potrivit liderului social-democrat, negocierile au fost tensionate, însă rezultatul ar marca renunțarea la o abordare uniformă a austerității.

Acesta a explicat că delegația PSD a mers la discuții cu o poziție clară privind protejarea anumitor domenii.

„Noi am intrat în această ședință cu ‘țintarul’ ca sistemul de ordine publică – poliția, jandarmeria, armata, educația și sănătatea să fie exceptate de la aceste tăieri de 10%. Este un lucru pe care, în final, coaliția l-a acceptat și mă bucură”, a declarat Grindeanu, în direct, la Romania TV.

În același context, liderul PSD a susținut că perioada reducerilor generalizate ar trebui să se încheie, invocând impactul negativ asupra economiei.

„Arată că, într-un final, membrii coaliției au înțeles ce noi spunem de mult: că această sarabandă a tăierilor trebuie să înceteze. Toate lucrurile care au generat aceste tăieri nu au făcut bine, dovadă fiind indicatorii macroeconomici pe care i-ați văzut săptămâna trecută”, a afirmat liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu a atras atenția că dezbaterea reală va avea loc în momentul adoptării bugetului în Parlament, când PSD va susține un „buget de solidaritate”, axat pe investiții și pe menținerea resurselor la nivel local.

„Este un lucru bun ce s-a întâmplat azi, dar adevărata bătălie se va da la buget. Va trebui să avem aprobat acel buget de solidaritate propus de PSD, unde discutăm despre investițiile locale și despre cum impozitele locale rămân către autoritățile locale.”

Liderul social-democrat a indicat că ideea păstrării impozitelor la nivel local ar fi susținută inclusiv de USR.

„Asta cere PSD și, după cum se vede, e susținut chiar și de USR. S-a găsit PSD chiar și la USR, că tot ziceau ei zilele astea…. Pe acest punct de vedere și cei de la USR, prin Fritz, au susținut că aceste impozite trebuie să rămână local.”

În final, Sorin Grindeanu a respins ideea că reducerile de personal ar reprezenta o reformă autentică a statului.

„Pare că a trecut acel avânt de a tăia, de a prezenta aceste tăieri și concedieri ca reformă. Asta nu e reformă: să dai oameni afară nu e reformă. Cred că acest proces s-a încheiat odată cu ziua de azi.”

Declarațiile vin după ce, anterior ședinței de coaliție, acesta avertizase că PSD nu va accepta diminuări salariale în sectoarele esențiale: