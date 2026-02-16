Fostul premier Marcel Ciolacu a susținut că scandalul privind așa-numita „coafare” a bugetului este mai grav decât s-a crezut inițial, acuzând guvernarea condusă de Ilie Bolojan că ar fi mutat investiții importante din anul 2024 în anul 2025.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, actualul lider PSD al Consiliului Județean Buzău a afirmat că ar fi vorba despre investiții în valoare de aproximativ 0,7% din PIB, transferate între ani bugetari, ceea ce, în opinia sa, ar încălca normele contabile și cadrul legal.

Ciolacu a explicat că situația nu ar reprezenta doar o simplă inginerie contabilă legată de mutarea unor fonduri din împrumuturi aferente PNRR către granturi, ci ar implica o reducere artificială a investițiilor din 2024 cu aproximativ 13 miliarde de lei și înregistrarea acestora în anul următor.

El a susținut că această operațiune ar fi creat impresia că respectivele investiții au fost realizate în timpul actualei guvernări, contribuind la construirea unei imagini favorabile pentru Executivul condus de Ilie Bolojan.

Datele oficiale publicate de Ministerul Finanțelor la finalul anului 2024 indicau investiții totale de 120,2 miliarde de lei, dintre care 74 de miliarde proveneau din buget și 46,2 miliarde din fonduri europene, scrie Marcel Ciolacu. Ulterior, cifrele ar fi fost revizuite, reducând componenta finanțată din buget și majorând partea finanțată din fonduri europene.

Fostul prim-ministru a afirmat că, în urma acestor modificări, deficitul bugetar din 2024 nu ar mai reflecta nivelul real al cheltuielilor, deoarece investițiile respective ar fi fost înregistrate în decembrie 2025.

El a susținut că această mutare ar fi redus artificial deficitul din anul următor, oferind o imagine mai favorabilă situației financiare.

În acest context, Marcel Ciolacu a cerut public clarificări din partea premierului Ilie Bolojan, solicitând să se precizeze ce sume înregistrate ca venituri provin din proiecte realizate în perioada 2023–2024, ce fonduri au fost mutate între diferite categorii ale PNRR și care este, în realitate, nivelul deficitului bugetar pentru anii 2024 și 2025.