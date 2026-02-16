Acuzații privind mutarea investițiilor între ani bugetari. Marcel Ciolacu: Cu tupeu maxim, sfidând atât normele contabile, cât și legile statului
Fostul premier Marcel Ciolacu a susținut că scandalul privind așa-numita „coafare” a bugetului este mai grav decât s-a crezut inițial, acuzând guvernarea condusă de Ilie Bolojan că ar fi mutat investiții importante din anul 2024 în anul 2025.
Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, actualul lider PSD al Consiliului Județean Buzău a afirmat că ar fi vorba despre investiții în valoare de aproximativ 0,7% din PIB, transferate între ani bugetari, ceea ce, în opinia sa, ar încălca normele contabile și cadrul legal.
Ciolacu a explicat că situația nu ar reprezenta doar o simplă inginerie contabilă legată de mutarea unor fonduri din împrumuturi aferente PNRR către granturi, ci ar implica o reducere artificială a investițiilor din 2024 cu aproximativ 13 miliarde de lei și înregistrarea acestora în anul următor.
El a susținut că această operațiune ar fi creat impresia că respectivele investiții au fost realizate în timpul actualei guvernări, contribuind la construirea unei imagini favorabile pentru Executivul condus de Ilie Bolojan.
Datele oficiale publicate de Ministerul Finanțelor la finalul anului 2024 indicau investiții totale de 120,2 miliarde de lei, dintre care 74 de miliarde proveneau din buget și 46,2 miliarde din fonduri europene, scrie Marcel Ciolacu. Ulterior, cifrele ar fi fost revizuite, reducând componenta finanțată din buget și majorând partea finanțată din fonduri europene.
Ciolacu îi cere premierului Bolojan clarificări și explicații urgente
Fostul prim-ministru a afirmat că, în urma acestor modificări, deficitul bugetar din 2024 nu ar mai reflecta nivelul real al cheltuielilor, deoarece investițiile respective ar fi fost înregistrate în decembrie 2025.
El a susținut că această mutare ar fi redus artificial deficitul din anul următor, oferind o imagine mai favorabilă situației financiare.
În acest context, Marcel Ciolacu a cerut public clarificări din partea premierului Ilie Bolojan, solicitând să se precizeze ce sume înregistrate ca venituri provin din proiecte realizate în perioada 2023–2024, ce fonduri au fost mutate între diferite categorii ale PNRR și care este, în realitate, nivelul deficitului bugetar pentru anii 2024 și 2025.
Postarea completă a fostului premier PSD despre „scandalul coafării bugetului”
„Scandalul „coafării‟ bugetului este mai grav decât am crezut: au mutat cu totul investiții de 0,7% din PIB din 2024 (de la Ciolacu) în 2025 (la Bolojan)! Cu tupeu maxim, sfidând atât normele contabile, cât și legile statului (de drept)!
Deci, nu mai este vorba doar despre o inginerie contabilă în bugetul pe 2025 – mutat banii din Împrumuturi PNRR la Granturi PNRR. Nu, au tăiat cu toporul, în stil Bolojan, 13 miliarde din investițiile făcute în 2024, în mandatul lui Ciolacu și le-au teleportat, integral, în 2025, ca și cum le-ar fi făcut guvernarea Bolojan!
Așa se construiește imaginea eroului salvator, falsificând fără jenă datele Ministerului Finanțelor, certificate de doi miniștri PNL – Boloș, la 31 decembrie 2024 și Nazare, la finalui lui 2025.
Date oficiale Ministerul de Finanțe 31 dec 2024: Investiții totale efectuate = 120,2 miliarde lei, din care Investiții finanțate din buget 74 miliarde lei și investiții finanțate din fonduri europene 46,2 miliarde lei (vedeți foto 1) https://mfinante.gov.ro/…/executii/nota_bgc31122024.pdf
Date oficiale Ministerul de Finanțe 31 dec 2025: Investiții totale efectuate în 2025 = 138,2 miliarde lei, din care Investiții finanțate din buget 59,7 miliarde lei și investiții finanțate din fonduri europene 78,5 miliarde lei (vedeți foto 2)!
Investiții totale în 2024 = 120 miliarde lei, din care Investiții finanțate din buget 61 miliarde lei (revizuit în scădere de la 74 miliarde lei) și investiții finanțate din fonduri europene 59 miliarde lei (revizuit în creștere de la 46 miliarde lei).
https://mfinante.gov.ro/…/executii/nota_bgc31122025.pdf
Deci, în loc să scadă deficitul din 2024 cu 13 miliarde lei (0,7% din PIB), când s-au făcut acele investiții, Bolojan le-a înregistrat în decembrie 2025 la el, reducând deficitul artificial cu 13 miliarde lei (0,68% din PIB-ul lui 2025).
De aceea, solicit ca Bolojan să iasă public și să spună:
1 . Cât din sumele puse la el la Venituri sunt din proiectele de investiții realizate în timpul guvernării mele din 2023 și 2024 și înregistrate la Cheltuieli?
2 . Ce sume a mutat din Împrumuturi PNRR la Granturi PNRR, de la Împrumuturi PNRR la Fonduri europene?
3 . Cât este cu adevărat deficitul în 2024 și deficitul în 2025?”, a scris pe pagina sa de Facebook Marcel Ciolacu, fost premier din partea PSD.
