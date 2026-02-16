Grupul Renault a confirmat oficial că fabrica sa din Bursa va începe producția unui nou model SUV sub sigla Automobile Dacia până la sfârșitul anului 2026.

Anunțul face parte din planul amplu de investiții de 400 de milioane de euro prezentat în decembrie 2023 și reflectă strategia companiei de a consolida prezența mărcii românești pe segmentul SUV, unul dintre cele mai dinamice din industria auto globală.

Confirmarea a fost făcută de Bahaettin Tatoğlu, președinte și director general al MAİS, distribuitorul oficial Renault în Turcia, care a anunțat că producția noului SUV este programată să înceapă înainte de finalul acestui an, potrivit publicației Türkiye Today.

Oficialul a subliniat că unul dintre obiectivele majore pentru 2026 este atingerea poziției de lider pe segmentul SUV, un segment care a cunoscut o creștere accelerată în ultimii ani.

Noul model va deveni al doilea vehicul produs la Bursa care va purta sigla Dacia, însă compania nu a dezvăluit încă detalii tehnice, dimensiuni sau motorizări.

Conform informațiilor publicate de Haberturk, noul SUV reprezintă al treilea model din cele patru planificate în cadrul investiției comune realizate de Renault și Oyak Renault.

Primele două modele rezultate din acest program au fost Renault Duster și Renault Boreal, care au contribuit la diversificarea producției uzinei din Turcia.

Fabrica Oyak Renault din Bursa a produs 387.113 vehicule în 2025, confirmând rolul său esențial în rețeaua globală a grupului.

Uzina este cea mai mare unitate Renault din afara Europei de Vest și are o capacitate anuală cuprinsă între 286.000 și 360.000 de vehicule, fiind un pilon important pentru producția și exportul mărcii.

Unitatea din Bursa are o importanță strategică tot mai mare, deoarece deservește atât piața europeană, cât și alte regiuni internaționale.

În prezent, aici este produs modelul Duster atât sub sigla Renault, pentru piețele din afara Europei, cât și sub sigla Dacia, pentru Europa, atunci când capacitatea uzinei din România este depășită.

Pe lângă acest nou SUV, Dacia pregătește și lansarea altor modele, inclusiv un vehicul electric compact și modele mai mari destinate pieței europene. Dezvăluirea oficială a noului SUV produs la Bursa ar putea avea loc în trimestrul al treilea din 2026.