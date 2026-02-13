Prognoza APIA indică o diminuare de 1,7% a înmatriculărilor de autovehicule noi în 2026, până la aproximativ 179.500 de unități. Este prima contracție estimată după o perioadă de patru ani în care piața a consemnat creșteri succesive.

Organizația explică această evoluție prin contextul internațional dificil din industria auto, dar și prin turbulențele economice și politice interne, care afectează deciziile de consum și investițiile.

În contrast cu reculul pieței generale, autovehiculele „electrificate” își mențin traiectoria ascendentă. APIA estimează pentru 2026 o creștere de 27,9% a acestui segment, ritm comparabil cu cel din anul anterior.

Pentru prima dată în România, autoturismele electrificate ar urma să depășească pragul istoric de 100.000 de unități, atingând o cotă de piață de aproximativ 72% din totalul înmatriculărilor de autoturisme.

Președintele APIA, Dan Vardie, afirmă că evoluțiile prognozate reflectă impactul incertitudinilor economice și al deciziilor de politică publică.

„Prognoza APIA pentru 2026 confirmă impactul turbulențelor economice și politice asupra pieței auto, aceasta urmând să intre pe o pantă descendentă după mai mulți ani de creștere. Vedem o temperare a volumelor, dar și o accelerare clară a electrificării, cu hibridele drept soluție dominantă în acest moment, conform tendințelor din piețele internaționale. Evoluția acestui sector va depinde decisiv de coerența și predictibilitatea măsurilor publice de anul acesta care pot susține sau, dimpotrivă, frâna tranziția spre mobilitate sustenabilă, accesibilă și cu beneficii de siguranță pentru participanții la trafic.”

Analiza APIA arată că autoturismele pe benzină și diesel vor continua să înregistreze scăderi accentuate. Tendința este explicată prin schimbarea preferințelor cumpărătorilor, presiunile legate de costuri și normele de emisii.

Segmentul diesel își reduce constant ponderea, în timp ce benzina pierde teren în fața soluțiilor hibride.

Autoturismele 100% electrice vor consemna o creștere moderată, fără a recupera integral reculul din anii anteriori, perioadă marcată de diminuarea subvențiilor. În schimb, full hibridele sunt așteptate să domine segmentul electrificat, menținând cea mai mare cotă de piață.

Această categorie este considerată de APIA soluția dominantă de tranziție, în contextul actual al infrastructurii și al costurilor.

SUV-urile vor rămâne principalul segment al pieței auto, cu o cotă de peste 50% din totalul înmatriculărilor de autoturisme. Cererea pentru acest tip de vehicule continuă să fie susținută, în timp ce majoritatea celorlalte clase sunt estimate pe trend descendent sau de stagnare.

Prognoza APIA este realizată pe baza datelor DGPCI, prelucrate prin platforma CarS, instrument utilizat pentru analiza detaliată a pieței auto din România