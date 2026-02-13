Șoferii din România plătesc astăzi, 13 februarie 2026, puțin mai mult pentru un plin de carburant față de luna trecută, în contextul unor creșteri moderate ale prețurilor la pompă. Chiar și așa, țara noastră rămâne în continuare în jumătatea inferioară a clasamentului european al prețurilor la benzină și motorină.

Cea mai ieftină benzină din țară poate fi găsită astăzi la o stație Partener Rompetrol din Arad, pe Strada Zimbrului nr. 101B, unde litrul costă 7,67 lei. În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț este de 7,93 lei pe litru, la stația VhExtraOil din Agigea, pe Strada Meduzei.

În marile orașe ale țării, diferențele de preț sunt minime.

În București, benzina se vinde cu 7,73 lei/litru, motorina cu 8,03 lei/litru, iar GPL-ul cu 3,84 lei.

În Cluj-Napoca, șoferii găsesc benzină la 7,69 lei și motorină la 7,99 lei, în timp ce GPL-ul ajunge la 3,94 lei.

În Timișoara, benzina costă 7,74 lei/litru, motorina 8,05 lei/litru, iar GPL-ul 3,84 lei.

În Iași, prețurile sunt ușor mai ridicate: 7,75 lei pentru benzină și 8,05 lei pentru motorină, cu GPL la 3,99 lei.

La Constanța, benzina ajunge la 7,76 lei/litru, motorina la 8,04 lei, iar GPL-ul la 3,97 lei, potrivit Peco Online.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al benzinei a crescut cu 1,8%.

Pentru un plin standard de 50 de litri, șoferii plătesc astăzi cu aproximativ 7 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile. Motorina s-a scumpit și mai mult, cu 3,1% în medie, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă cu circa 12 lei mai mult decât luna trecută.

România se situează pe locul 18 în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, după state precum Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia sau Polonia. La motorină, poziția este tot a 18-a în clasamentul celor mai mici prețuri din UE, după țări precum Grecia, Portugalia sau Spania.

Dacă sunt eliminate taxele, România urcă însă în clasament: locul 12 la benzina fără taxe și locul 13 la motorina fără taxe, semn că nivelul accizelor și al TVA influențează semnificativ prețul final de la pompă.

Per ansamblu, începutul lunii februarie aduce o tendință ușor ascendentă a prețurilor, însă diferențele între orașe rămân reduse, iar România continuă să se mențină în zona medie a prețurilor europene la carburanți, potrivit sursei citate anterior.