Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat luni, 16 februarie, că, în ciuda informațiilor alarmiste apărute pe rețelele de socializare sau pe anumite ecrane, nu va crește prețul la gaze naturale pentru consumatorii casnici.

El a precizat că a finalizat deja actul normativ prin care se stabilește plafonarea prețului de la producător pe tot lanțul, măsură care asigură stabilitate și predictibilitate.

Ministrul a subliniat că imediat ce documentul va fi adoptat în ședința de guvern, atât companiile, cât și cetățenii vor beneficia de claritate și certitudine privind costurile la energie.

Bogdan Ivan a explicat că plafonarea tarifelor urmărește să împiedice majorarea prețului la gaze pentru consumatorii casnici și că se va menține un tarif reglementat pe întreg lanțul de furnizare.

În acest context, el a dorit să transmită un mesaj de liniște publicului, insistând că măsurile adoptate vor proteja consumatorii în fața eventualelor creșteri de prețuri.

„Au terminat (în Parlament – n.red.) actul normativ prin care se asigură că nu o să crească preţul la gaze naturale după data de 31 martie, lucru care dă stabilitate. Imediat ce va fi adoptat în şedinţa de guvern va crea predictibilitate şi pentru companii şi pentru oameni şi vreau să fie toată lumea liniştită, în ciuda apelurilor bombastice de pe reţele de socializare, de pe anumite ecrane, că nu o să crească preţul la gaze naturale pentru consumatorii casnici, pentru că plafonăm de la producător, pe tot lanţul, avem tarif reglementat, ca să nu ajungem la un preţ mai mare la gaze naturale pentru oamenii de acasă”, a declarat astăzi Bogdan Ivan.

Întrebat despre măsurile pentru persoanele vulnerabile, ministrul a arătat că acestea fac parte dintr-o inițiativă a PSD prevăzută în proiecția bugetară pentru 2026.

Bogdan Ivan a explicat că mecanismul existent va continua, asigurând o reducere de 50 de lei la facturile de energie electrică pentru persoanele cu venituri mici.

Totodată, el a menționat că se discută extinderea acestui sprijin și pentru sezonul rece 1 octombrie – 31 martie 2027, cu o reducere de 100 de lei pentru consumatorii cu venituri foarte mici în cazul gazelor naturale.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a subliniat că aceste măsuri sunt menite să ofere atât protecție socială, cât și stabilitate economică, asigurând că nimeni nu va fi surprins de creșteri neprevăzute ale prețurilor la energie în următoarele luni.