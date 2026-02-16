Bogdan Ivan a afirmat în Parlament că intervenția asupra amenajării hidroenergetice de la Vidraru era inevitabilă și nu mai suporta amânare, în ciuda problemelor generate în teren. Ministrul a admis că situația creată a afectat comunități locale, însă a subliniat că proiectul trebuia realizat în acest moment pentru a evita riscuri mai mari în viitor.

În intervenția sa, oficialul a detaliat întâlnirile organizate încă din luna decembrie cu autorități locale și centrale pentru identificarea unei soluții viabile.

„Acest proiect extrem de important de la Vidraru, dacă nu se făcea acum, nu mai avea când să fie făcut. Îmi pare sincer rău de drama prin care trec acei oameni. Chiar o regret şi din păcate este un eşec al instituţiilor statului, nu doar al unei instituţii a statului. Dar ceea ce e important e că încă din decembrie am făcut mai multe întâlniri cu toţi factorii implicaţi, de la autorităţi locale până la cele centrale, ca să deblocăm o astfel de situaţie. Cei de la Hidroelectrica, pe banii lor, au venit cu o soluţie în care au amenajat mai multe lacuri (…) pentru a decanta cât de mult. Dar o staţie de epurare veche de 50 de ani, care poate să proceseze maximum 50 de NTU – unitate de măsură a turbidităţii, în timp ce toate staţiile de epurare, astăzi, în ţară pot să epureze apă care are până la 1.000 de unităţi, nu ai cum să o faci funcţională de azi pe mâine. Compania de apă trebuia să investească încă din 2017 în acea staţie de epurare ca să nu fim în această situaţie”, a afirmat Ivan.

Ministrul a indicat drept cauză principală a dificultăților tehnice lipsa investițiilor în modernizarea stației de epurare, care funcționează cu echipamente vechi de jumătate de secol și nu poate face față nivelului actual de turbiditate al apei.

În continuarea explicațiilor, Bogdan Ivan a prezentat soluția tehnică identificată pentru a permite reluarea procesului de reumplere a lacului Vidraru în condiții de siguranță.

Ministrul a precizat că a fost găsit un partener privat dispus să investească două milioane de euro pentru înlocuirea filtrelor de apă, astfel încât stația să poată face față parametrilor tehnici actuali.

„Ce avem pe ultima sută de metri: o soluţie găsită cu o companie privată importantă, de două milioane de euro, care poate să ducă la înnoirea filtrelor şi automat să se rezolve problemele alea. Odată ce ai intrat în ciclul de modernizare la Vidraru n-ai cum să opreşti acea apă. Se lucrează tocmai pentru a evita situaţia în care să vină apă şi mai mâloasă în staţia de epurare. Specialiştii au găsit o soluţie pentru a lucra cu scafandri în condiţii extrem de complicate şi de risc pentru acei oameni. Şi-au asumat şi au termen până în 31 martie să termine toate acele lucrări pentru ca, de la 31 martie, când vine sezonul cald, se topesc zăpezile pe munte şi automat vin precipitaţiile, să înceapă reumplerea lacului Vidraru. În momentul de faţă, pe prognozele pe care le avem, dacă avem precipitaţii similare cu ultimii cinci ani, ar trebui ca, la finalul anului, lacul să fie umplut, iar gura de captare care preia apă curată de la un nivel superior, care o duce către staţia de epurare, să poată să o livreze. Sunt date tehnice şi oricâtă dorinţă politică am avea noi, din Parlament sau din Guvern, n-ai cum să faci o apă care îţi vine în anumite condiţii, peste noapte, s-o faci curată, iar toate aceste lucruri pot să fie făcute doar cu soluţii”, a susţinut ministrul de resort.

Potrivit oficialului, dacă nivelul precipitațiilor va fi comparabil cu media ultimilor cinci ani, lacul ar putea fi complet reumplut până la finalul anului.

În cadrul aceleiași intervenții, Bogdan Ivan a abordat și problema deficitului de capacitate de producție energetică, susținând că România a pierdut aproape 7.000 MW în ultimii 15 ani.

Ministrul a criticat deciziile de decarbonizare adoptate în urmă cu cinci ani, afirmând că închiderea accelerată a centralelor și minelor pe cărbune a redus capacitatea de producție în bandă.

„Avem nevoie să producem mai multă energie pentru că, în urmă cu cinci ani, România şi conducătorii ei de atunci au luat nişte decizii greşite în clipa în care au decis să intrăm cu cea mai agresivă ţintă de decarbonizare a ţării noastre, prin care să închidem centrale pe cărbune, prin care să închidem mine pe cărbune. În momentul de faţă, România duce lipsă de aproape 7.000 de megawaţi, care au fost scoşi din producţie, energie în bandă, în ultimii 15 ani, până în 2023, iar ca să reuşim să compensăm acest lucru am luat toţi banii pe care îi aveam disponibili pentru panouri solare şi i-am dus în stocare şi până la finalul anului o să facem 2.000 de megawaţi pe capacităţi noi de stocare”, a menţionat Bogdan Ivan.

Totodată, ministrul a anunțat punerea în funcțiune, în cursul acestui an, a mai multor proiecte energetice majore.

„Mintia, Iernutul, CET-ul din Arad şi din Constanţa intră în funcţiune anul ăsta. Am luat proiectele astea, care erau într-un stadiu extrem de complicat, şi vreau să le facem funcţionale, ca să avem suficientă energie în România. Astăzi, sper măcar să învăţăm o lecţie, noi, cei din actul de guvernare şi cu unii dintre partenerii noştri, că nu PSD-ul e de vină pentru tot. Am înţeles marota asta, nici nu o să intru să vă mai explic încă o dată argumente foarte clare, pentru că nu ţin aceste argumente pentru dumneavoastră. O spun cu părere de rău că mulţi dintre dumneavoastră sunteţi oameni cu studii, oameni tineri, oameni care cred că sunt şi bine intenţionaţi, dar aţi intrat în marota asta în care sunteţi şi la guvernare, dar vă comportaţi ca şi cum sunteţi şi în opoziţie, în care atacaţi sistematic Partidul Social Democrat pentru lucruri care n-au legătură cu zona concretă. Dacă tot vă pricepeţi la toate, de dimineaţa până seara, de la DSP până la bacterii, până la energie, haideţi cu nişte soluţii. Abia vă aştept să stăm la o dezbatere serioasă cu soluţii, cum stau cu mulţi dintre dumneavoastră şi în Parlament, şi cu specialiştii atunci când vorbim despre energie”, a transmis şeful de la Energie.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a participat la dezbaterile „Ora Guvernului” la solicitarea Grupului parlamentar al USR, în cadrul cărora i-a fost cerut să prezinte planul de măsuri și acțiunile concrete adoptate împreună cu Hidroelectrica pentru prevenirea unei crize a apei potabile în contextul lucrărilor de la Vidraru.