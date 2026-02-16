Guvernul urmează să adopte, în această săptămână, un act normativ care va stabili modul de funcționare al pieței gazelor după încetarea plafonării. Mecanismul va păstra plafonarea la producător, astfel încât, pe tot lanțul de furnizare, transportatorii, distribuitorii și furnizorii să nu poată practica prețuri mai mari decât nivelul actual de 0,31 lei/kWh.

În plus, compania Romgaz și-a obținut licența de furnizare și va începe, în luna martie, să vină cu oferte pentru consumatori. O parte dintre clienți se vor putea astfel orienta către această companie, ceea ce va adăuga concurență și opțiuni pe piață, potrivit explicațiilor oferite de Bogdan Ivan.

„Săptămâna asta o să adoptăm un act normativ prin care stabilim foarte clar modul de funcționare al pieței gazelor după data de 1 aprilie 2026. Mecanismul este unul foarte transparent și foarte clar. Păstrăm plafonarea la producător și automat avem presetat pe tot lanțul, în așa fel încât, indiferent de marja maximă pe care ar putea să o practice transportatorii, distribuitorii sau furnizorii, să nu ajungem mai mult decât este astăzi prețul în piață, adică 0,31 lei/kW. Avem și compania Romgaz, care și-a obținut licență de furnizare și în luna martie va începe să vină cu oferte în piață și, automat, o parte dintre clienți cu siguranță vor fi interesați să meargă și pe această companie”, a declarat Bogdan Ivan la Antena 3.

În ceea ce privește energia electrică, schema de sprijin pentru persoanele cu venituri mici va continua pe tot parcursul anului. În prezent, ajutorul este de 50 de lei pe lună pentru cei care au venituri de până la 1.950 de lei, iar ulterior plafonul va fi majorat la 2.500 de lei. Mecanismul pentru persoanele vulnerabile, cu venituri de până la 2.500 de lei, va fi aplicat începând cu luna octombrie 2026.