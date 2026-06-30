Se anunță scumpiri la pompă. Bogdan Ivan acuză PNL că a blocat prelungirea plafonării adaosului la carburanți

Deputatul PSD Bogdan Ivan acuză Partidul Național Liberal că a împiedicat adoptarea unui act normativ care ar fi prelungit măsurile de protecție aplicate pe piața carburanților. Potrivit acestuia, neconvocarea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților a blocat procedura legislativă, ceea ce ar putea permite scumpirea benzinei și motorinei începând cu 1 iulie.

Social-democratul susține că proiectul urmărea menținerea limitării adaosului comercial la carburanți până la finalul lunii noiembrie 2026, în contextul riscurilor existente pe piața internațională a petrolului.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Bogdan Ivan a afirmat că liberalii sunt responsabili pentru blocarea procedurii legislative necesare prelungirii măsurilor de plafonare.

„De mâine, benzina și motorina se pot scumpi. Mulțumiți PNL! Astăzi, în Parlament, PNL a blocat prelungirea perioadei în care România poate aplica măsuri de protecție pe piața carburanților.”

Deputatul PSD susține că proiectul obținuse deja avize favorabile în mai multe comisii parlamentare și că singurul pas rămas era analizarea acestuia în Comisia pentru buget.

Bogdan Ivan afirmă că inițiativa legislativă primise deja avize favorabile din partea mai multor comisii de specialitate, însă procedura s-ar fi oprit la Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

„După ce am primit avize favorabile de la Comisia pentru industrii, condusă de Bende Șandor (UDMR), Comisia pentru muncă, condusă de Adrian Solomon (PSD), respectiv Comisia pentru politică economică, condusă de Costel Dunava (PSD), PNL a refuzat să convoace ședința Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, condusă de Bogdan Huțucă.”

Potrivit social-democratului, lipsa acestei etape a făcut imposibilă adoptarea la timp a actului normativ.

Bogdan Ivan susține că proiectul avea ca obiectiv prelungirea măsurilor introduse pentru temperarea creșterilor de preț la carburanți.

„Prin această decizie, PNL a blocat practic adoptarea actului normativ prin care situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere era prelungită până la 30 noiembrie 2026, iar limitarea adaosului comercial la benzină și motorină continua în aceeași perioadă.”

Acesta afirmă că amendamentele necesare au fost depuse încă din ziua precedentă, pentru ca măsura să nu expire la 30 iunie.

„Asta după ce, ieri, împreună cu liderul deputaților PSD, Ovidiu Popa, am depus amendamentele necesare pentru ca aceste măsuri să nu se oprească la 30 iunie, ci să continue până la 30 noiembrie 2026, ca măsură de protecție în fața unor noi creșteri de preț.”

În finalul mesajului său, Bogdan Ivan susține că efectele neadoptării proiectului vor fi resimțite direct de șoferi, dacă prețurile carburanților vor crește.

„Din păcate, nota de plată nu va fi achitată de cei care au ridicat mâna împotrivă, ci de fiecare român care alimentează.”

Afirmațiile deputatului PSD reprezintă poziția exprimată public de acesta în contextul dezbaterilor parlamentare privind prelungirea măsurilor de limitare a adaosului comercial la benzină și motorină. Până în acest moment, PNL nu a prezentat un punct de vedere public ca răspuns la acuzațiile formulate de Bogdan Ivan.

