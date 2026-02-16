Potrivit DGRFP Timișoara, dividendele reprezintă „cota-parte din profit ce se plătește fiecărui asociat/acționar proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat”

Distribuirea acestora se face în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților (AGA), care se întrunește cel puțin o dată pe an, în maximum cinci luni de la încheierea exercițiului financiar. În cadrul ședinței sunt analizate situațiile financiare anuale și se stabilește repartizarea profitului: acoperirea pierderilor, constituirea de rezerve sau distribuirea de dividende.

AGA poate aproba și situații financiare interimare, în cazul companiilor care optează pentru distribuirea dividendelor în cursul anului.

Autoritatea fiscală atrage atenția că, dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris trebuie reîntregit sau redus înainte de orice distribuire de profit.

În plus, dividendele pot fi acordate doar după îndeplinirea unor condiții obligatorii: constituirea rezervelor legale, acoperirea pierderilor contabile reportate și respectarea cerințelor statutare. Totodată, activul net trebuie să atingă valoarea minimă prevăzută de lege, respectiv cel puțin 50% din capitalul social subscris.

Începând cu 1 ianuarie 2026, veniturile din dividende distribuite sunt impozitate cu o cotă de:

– 16% din suma dividendelor, impozitul fiind final.

Ghidul precizează că pentru dividendele distribuite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2025, cota aplicabilă rămâne:

– 10%, fără recalcularea impozitului după regularizarea anuală.

Obligația calculării, reținerii și plății impozitului revine persoanei juridice care distribuie dividendele.

Impozitul reținut trebuie achitat la bugetul de stat:

– până la 25 ale lunii următoare plății dividendelor

– până la 25 ianuarie a anului următor, dacă dividendele au fost distribuite, dar nu și plătite până la finalul anului

Pentru persoanele fizice, dividendele fac parte din categoria veniturilor din investiții, relevante pentru stabilirea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

CASS devine datorată dacă veniturile cumulate (dividende + alte venituri eligibile) ating cel puțin plafonul de 6 salarii minime brute pe țară.

Baza de calcul diferă în funcție de nivelul veniturilor:

-între 6 și 12 salarii minime → baza = 6 salarii

-între 12 și 24 salarii minime → baza = 12 salarii

-peste 24 salarii minime → baza = 24 salarii

În calculul plafonului se iau în considerare dividendele nete încasate.

Dacă veniturile depășesc plafoanele stabilite de lege, contribuabilul trebuie să declare CASS prin formularul:

212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”

Termenul de depunere este 25 mai a anului următor celui de realizare a veniturilor.

În cazul în care o persoană juridică română plătește dividende către o altă persoană juridică română, aceasta are obligația de a reține și plăti:

-16% impozit pe dividende, aplicat asupra dividendului brut.

Impozitul se declară și se achită conform acelorași termene legale, respectiv până la 25 ale lunii următoare plății sau până la 25 ianuarie pentru dividendele distribuite, dar neachitate.

Prin ghidul publicat, DGRFP Timișoara urmărește să ofere o imagine clară asupra obligațiilor fiscale aferente dividendelor, într-un context în care modificările legislative recente pot genera confuzii privind cotele de impozitare și contribuțiile sociale.