Printre cele mai scumpe bunuri mobile adjudecate în 2025 se numără cinci carcase de avioane Boeing care au aparținut Blue Air. Acestea s-au vândut la prețuri cuprinse între 42.000 și 48.000 de euro.

Compania aeriană a intrat în insolvență la cerere, iar Tribunalul București a admis, la 21 martie 2023, cererile formulate de ROMATSA, Blue Air Technic, Air Claim și Aeroportul Internațional Cluj.

Anterior, în ianuarie 2023, ANAF a instituit sechestru pe șase aeronave ale companiei, în contul obligațiilor fiscale restante. Suma datorată depășea 402 milioane de lei.

Platforma de licitații a anunțat că în 2025 a organizat peste 2.300 de licitații și a vândut active în valoare de 32,591 milioane de euro.

Din totalul încasărilor realizate în 2025, aproximativ 90% au provenit din vânzarea de bunuri imobiliare. Valoarea totală a imobilelor tranzacționate a depășit 29,4 milioane de euro.

Cel mai scump imobil vândut pe platforma azitis.com a fost un teren de aproape 80.000 de metri pătrați, cu construcții, situat în Sibiu. Acesta a fost adjudecat pentru 7,84 milioane de euro plus TVA.

Reprezentantul platformei, Flavius Drăghici, a declarat că apartamentele, spațiile comerciale și amplasamentele industriale au fost cele mai căutate bunuri în 2025. El a arătat că, la începutul anului 2026, sunt listate terenuri și clădiri în valoare de peste 80 de milioane de euro.

Potrivit acestuia, cele mai atractive oportunități rămân în zona rezidențial-comercială, însă cererea este în creștere și în segmentul logistic. El a explicat că interesul pentru hale industriale este influențat de creșterea consumului online și de relocarea producției mai aproape de piețele europene.

Topul tranzacțiilor imobiliare din 2025 include mai multe active care au aparținut societății Hidroconstrucția, aflată în insolvență. Printre acestea se numără un restaurant și o clădire de birouri din Râmnicu-Vâlcea, un teren cu construcții în Târgu-Jiu, un fost port la Dunăre în Mehedinți și o clădire de birouri în Timișoara.

Cel mai licitat bun a fost un teren de aproximativ 25.000 de metri pătrați din Izlaz, pentru care au fost depuse 131 de oferte.

În prezent, pe platformă sunt scoase la licitație 542 de bunuri, grupate în 11 categorii. Valoarea totală a acestora depășește 90 de milioane de euro.

Cel mai valoros bun listat este fostul hotel de patru stele Ramada Brașov, situat în Săcele, județul Brașov.

Reprezentantul companiei, Vasile Godîncă-Herlea, a declarat că în 2026 platforma va integra instrumente bazate pe inteligență artificială. El a arătat că se vor dezvolta funcții pentru asistarea utilizatorilor în procesul de licitație și un simulator pentru estimarea transformării activelor după achiziție.

Pentru 2026, compania estimează investiții de aproximativ un milion de euro în îmbunătățirea experienței utilizatorilor și își propune să listeze bunuri în valoare de peste 150 de milioane de euro, cu vânzări de peste 50 de milioane de euro.