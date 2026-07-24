De la bateriile pentru AirPods la insolvență: declinul companiei germane Varta

Producătorul german de baterii Varta a depus patru cereri de insolvență, potrivit unui purtător de cuvânt al tribunalului districtual din Stuttgart, citat vineri. Decizia reprezintă un nou moment dificil pentru companie, care se confruntă cu probleme financiare și cu dificultăți în menținerea activităților sale, infomrează Reuters.

Informațiile privind intrarea în insolvență au apărut după ce acționarii companiei, producătorul de mașini sport Porsche AG și investitorul austriac Michael Tojner, au refuzat să ofere finanțare suplimentară pentru Varta, aflată într-o perioadă de presiune financiară. Potrivit Reuters, compania intenționa să recurgă la această procedură după lipsa unui nou sprijin financiar din partea principalilor acționari.

Situația actuală poate duce la o separare a activităților Varta. Principalii creditori ai companiei, printre care se numără Deutsche Bank, intenționează să preia afacerea profitabilă cu baterii destinate utilizării casnice, în timp ce Michael Tojner și-a exprimat interesul pentru divizia de micro-baterii.

Varta a pierdut în primăvara acestui an unul dintre cei mai importanți clienți ai săi. Apple a decis să se aprovizioneze în viitor din China cu bateriile reîncărcabile „CoinPower” folosite pentru căștile sale AirPods.

Potrivit publicației Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), compania cu sediul în Ellwangen se confruntă cu riscul insolvenței după ce principalii creditori ar fi decis să solicite rambursarea împrumuturilor acordate. Această situație pune presiune suplimentară asupra viitorului grupului german.

Acțiunile Varta au fost retrase de la bursă în 2025, după evoluțiile dificile prin care a trecut compania. În perioada anterioară, creditorii ar fi putut solicita imediat plata împrumuturilor, însă acest lucru nu s-a întâmplat inițial, fiind menționată o „perioadă de grație”, potrivit informațiilor publicate de Wirtschaftswoche.

Investiția realizată de Porsche în 2024 nu a reușit să schimbe situația financiară a companiei. Afacerea comună de baterii CellForce, care are în prezent aproximativ 50 de angajați, urmează să fie lichidată complet, potrivit informațiilor apărute în această săptămână.

Creditorii Varta intenționează acum să permită restructurarea prin separarea unor segmente ale companiei. Grupul ad-hoc al creditorilor, format din Deutsche Bank, RBC BlueBay, Blantyre și Whitebox, a transmis agenției de presă dpa că activitatea de baterii pentru uz casnic ar urma să fie transferată într-o companie separată.

Pentru continuarea activităților curente sunt necesare fonduri suplimentare de ordinul zecilor de milioane de euro, iar necesarul financiar total pentru menținerea operațiunilor este considerabil mai mare, potrivit declarațiilor creditorilor. Până în prezent, Varta și finanțatorii săi nu au reușit să identifice noi investitori.

În vara anului 2024, compania a trecut printr-un prim proces de restructurare, realizat în baza Legii germane privind cadrul de stabilizare și restructurare a companiilor. Măsurile adoptate nu au dus însă la redresarea situației financiare.

Un moment important pentru evoluția companiei a fost anunțul din luna mai, când Varta a informat că un client important a reziliat contractele existente. Clientul era Apple, care cumpărase de mai mulți ani de la compania germană baterii tip pastilă pentru căștile AirPods.

Ulterior, Varta a anunțat închiderea unei fabrici din Nördlingen, unde lucrau aproximativ 350 de persoane. Decizia a venit după reducerea numărului de angajați și introducerea programului redus de lucru.

Apple ar fi transmis că intenționează să își procure în viitor minibateriile din China, iar această schimbare a afectat perspectivele diviziei de micro-baterii a Varta.

Potrivit informațiilor apărute în presă, situația financiară a companiei s-a deteriorat ulterior, existând un moment în care rezultatul grupului Varta a ajuns sub nivelul stabilit prin acordurile cu finanțatorii.

Compania germană, cunoscută pentru producția de baterii de mici dimensiuni și produse destinate consumatorilor, se află acum în procesul de insolvență, iar viitorul diferitelor sale divizii depinde de deciziile creditorilor și de evoluția procedurii.