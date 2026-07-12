Industria tech pregătește o schimbare uriașă: de ce ar putea dispărea ecranele telefoanelor din viața noastră

Unii dintre cei mai importanți lideri din industria tehnologică susțin dezvoltarea unei lumi în care oamenii vor petrece mai puțin timp privind ecranele telefoanelor. Ideea este ca interacțiunea cu dispozitivele să devină mai naturală, prin intermediul unor produse purtabile care folosesc inteligența artificială, camere, senzori și comenzi vocale.

Un exemplu al acestei direcții este informația potrivit căreia Apple ar pregăti lansarea unor căști AirPods dotate cu camere, posibil începând de anul viitor. Potrivit relatărilor Bloomberg, camerele nu ar avea rolul de a realiza fotografii, ci ar putea transmite informații despre mediul din jur către asistentul virtual Siri, oferind noi modalități de interacțiune cu tehnologia fără ca utilizatorul să privească permanent un ecran.

Apple nu a confirmat și nici nu a respins aceste informații, însă raportul a fost publicat de un jurnalist cunoscut pentru dezvăluirea unor informații despre planurile companiei. Apariția acestor zvonuri se înscrie într-o tendință mai amplă din industria tehnologică, unde producătorii caută alternative la modul tradițional de folosire a computerelor.

În ultimele decenii, ecranele au reprezentat principala metodă prin care oamenii au comunicat cu dispozitivele digitale. Acum, companiile încearcă să mute tehnologia mai mult în fundal, prin dispozitive care pot fi purtate și utilizate fără o atenție vizuală permanentă.

Alături de ochelari inteligenți și alte produse bazate pe inteligență artificială, precum dispozitivele care pot fi purtate la gât, marile companii tehnologice dezvoltă produse care ar putea reduce timpul petrecut în fața telefoanelor. Dacă această direcție va fi adoptată pe scară largă, modul în care oamenii folosesc computerele s-ar putea schimba semnificativ.

Această perspectivă are însă mai multe aspecte. Pentru unii, dispozitivele fără ecran ar putea reprezenta o relație mai echilibrată cu tehnologia de zi cu zi. Pentru alții, ele ar putea însemna o prezență și mai mare a tehnologiei în activitățile cotidiene. O întrebare importantă rămâne legată de interesul real al utilizatorilor pentru astfel de produse și de disponibilitatea lor de a adopta o nouă formă de interacțiune digitală.

Recent, compania Snap, cunoscută pentru platforma Snapchat, a prezentat o nouă generație de ochelari inteligenți bazați pe inteligență artificială, numită Specs. Produsul are un preț de 1.995 de lire sterline în Marea Britanie și 2.195 de dolari în Statele Unite.

Cea mai discutată apariție publică legată de Specs a fost una televizată, în care ochelarii au părut incomozi pentru directorul executiv al companiei, Evan Spiegel. Ulterior, acesta a declarat că urechile sale arată exact așa. Ochelarii sunt mai mari și mai grei decât multe produse similare existente pe piață, deși un reprezentant al companiei a precizat pentru BBC că pot fi purtați timp de mai multe ore.

Un element important al acestor ochelari este faptul că pot funcționa independent de alte dispozitive. Spre deosebire de multe modele actuale, care trebuie conectate la telefon, Specs sunt concepuți pentru a oferi o experiență proprie.

„Timp de decenii, computerele ne-au cerut să privim în jos, să stăm nemișcați”, a declarat Spiegel într-un comunicat de presă. „Specificațiile reprezintă începutul unei noi ere în informatică”.

Ochelarii includ un afișaj integrat în lentile, similar cu unele produse dezvoltate de Meta, însă acesta nu este destinat să înlocuiască permanent vederea utilizatorului. Tehnologia afișează informații temporar peste imaginea reală observată prin lentile.

Piața dispozitivelor purtabile inteligente este în creștere, iar ochelarii inteligenți dezvoltați de Meta se numără printre cele mai cunoscute produse din această categorie. Compania a raportat vânzări de milioane de perechi și a prezentat modele noi, inclusiv variante mai accesibile.

În același timp, aceste dispozitive ridică probleme legate de protejarea vieții private. Camerele integrate în ochelarii inteligenți au generat controverse deoarece unele persoane le-au folosit pentru a filma oameni fără acordul acestora. Deși anumite modele au lumini de avertizare care indică momentul înregistrării, criticii susțin că acestea nu sunt suficiente pentru a elimina riscurile.

Meta analizează, de asemenea, posibilitatea dezvoltării unor ochelari inteligenți care să ofere doar funcții audio, fără camere. În același timp, Apple ar putea avea un avantaj datorită accentului pus în comunicarea sa publică pe protecția datelor utilizatorilor.

Dacă informațiile despre noile AirPods se confirmă, camerele acestora nu ar urma să funcționeze ca o cameră foto obișnuită. Teoretic, datele vizuale ar putea fi procesate direct pe telefon, fără a fi trimise către servicii externe sau stocate ulterior.

Astfel de dispozitive ar putea permite utilizatorilor să obțină informații despre obiectele din jur fără să atingă telefonul sau să privească un ecran. De exemplu, cineva ar putea pune întrebări despre ceea ce vede, ar putea primi sugestii de rețete după ce analizează conținutul unui frigider sau ar putea primi indicații de orientare bazate pe mediul vizibil.

Tehnologia ar putea permite și noi metode de control al dispozitivelor, inclusiv prin gesturi sau comenzi naturale. În prezent, multe dintre sarcinile realizate cu ajutorul computerelor presupun privirea unui ecran, iar noile produse încearcă să schimbe această interacțiune.

„Apple nu ar integra o tehnologie de acest gen decât dacă ar avea cazuri de utilizare foarte credibile”, spune Ben Wood, analist șef la firma de cercetare de piață FDM CSS Insight din industria tehnologică și un expert renumit în domeniul tehnologiei portabile. „Este aproape limitată imaginația noastră, nu se știe ce vor putea face oamenii cu aceste dispozitive”, a explicat el potrivit BBC.

Inteligența artificială este una dintre tehnologiile care ar putea accelera această schimbare, prin posibilitatea de a comunica cu dispozitivele într-un mod asemănător unei conversații cu o persoană capabilă să îndeplinească anumite sarcini.

Astfel, utilizatorii ar putea să se deplaseze prin lume și să folosească servicii digitale fără să își îndrepte constant atenția către un telefon. Pentru cei preocupați de timpul petrecut în fața ecranelor, această schimbare ar putea reprezenta o alternativă.

Există însă și o perspectivă diferită asupra acestor tehnologii. Industria tehnologică continuă să investească masiv în dispozitive cu ecrane, iar produsele fără ecran ar putea deveni o completare a ecosistemului digital, nu neapărat un înlocuitor.

În acest scenariu, utilizatorii ar putea continua să petreacă același timp în fața ecranelor, folosind dispozitive noi în momentele în care au nevoie să fie atenți la mediul din jur.

„Cred cu tărie că smartphone-ul nu va ajunge absolut nicăieri, face parte din structura societății”, spune Wood. „Dar cred că există o dorință, din partea industriei tehnologice și a unor utilizatori, de a ne ridica capetele.”