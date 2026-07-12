Ilie Bolojan arată cât a costat risipa. Câte poduri și pasaje s-ar fi putut construi în România

Ilie Bolojan susține că reducerea cheltuielilor Cancelariei premierului demonstrează cât de mari pot fi economiile realizate prin eliminarea risipei din administrația publică. Declarațiile au fost făcute duminică, 12 iulie, într-o postare publicată pe Facebook. Premierul interimar afirmă că sumele economisite într-un singur an sunt echivalente cu valoarea unui pod sau a unui pasaj rutier și consideră că același model ar putea fi aplicat la nivelul întregului aparat de stat.

Ilie Bolojan susține că reducerea cheltuielilor înregistrată la nivelul Cancelariei premierului arată impactul pe care îl poate avea o administrare mai eficientă a banilor publici. Potrivit acestuia, economiile estimate pentru întregul an 2026 depășesc 20 de milioane de lei comparativ cu nivelul din 2024.

Premierul interimar a precizat că datele privind execuția bugetară au fost publicate de șeful Cancelariei, Mihai Jurca, iar analiza comparativă indică o diminuare semnificativă a cheltuielilor în prima jumătate a anului.

„Colegul meu Mihai Jurca a publicat cheltuielile Cancelariei pe prima jumătate a acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă din anii anteriori. Aşa cum se vede, cheltuielile sunt cam la jumătate faţă de 2024, iar, extinsă pe tot anul, economia este de peste 20 de milioane de lei, echivalentul a peste 4 milioane de euro. Asta era valoarea unui pod cu o bandă pe sens peste Crişul Repede în anii trecuţi sau valoarea unui pasaj rutier suprateran. Unul subteran are un cost mai mare cu 30%”, a scris, duminică, pe Facebook, Ilie Bolojan.

Șeful Executivului interimar apreciază că reducerea cheltuielilor publice poate produce rezultate vizibile atunci când este însoțită de o administrare atentă a fondurilor și de limitarea risipei.

Ilie Bolojan susține că, dacă măsuri similare de reducere a cheltuielilor ar fi fost aplicate în toate autoritățile centrale de-a lungul anilor, România ar fi putut beneficia de un număr considerabil de investiții în infrastructură.

Potrivit premierului interimar, fondurile economisite ar fi fost suficiente pentru construirea anuală a sute de poduri sau pasaje rutiere în diferite localități din țară, dar și pentru alte proiecte publice importante.

„Dacă nu am fi risipit fondurile publice şi am fi extins, de-a lungul anilor, la sutele de autorităţi centrale economiile ce pot fi realizate, am fi avut sute de pasaje sau poduri realizate în fiecare an, în multe localităţi din ţară. Sau alte investiţii publice pe care nu le vedem şi de care românii nu vor putea beneficia”, a mai transmis Bolojan.

Acesta a adăugat că există în continuare un potențial important de reducere a cheltuielilor în numeroase instituții și companii de stat. În opinia sa, economii consistente pot fi obținute prin limitarea risipei, dimensionarea corectă a numărului de angajați și atribuirea eficientă a contractelor pentru lucrări și servicii publice.

La rândul său, Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului, a prezentat sâmbătă comparația cheltuielilor instituției pentru perioada 2024–2026. Acesta a precizat că, pe baza execuției bugetare din primele șase luni și a unei proiecții liniare pentru restul anului, se estimează o reducere de peste 48% a cheltuielilor în 2026 față de nivelul înregistrat în 2024.