Modificarea cotei de impozit pe dividende de la 8% la 10% este una din modificările importante prevazute de Ordonanța de urgență nr. 156/2024 publicată în Monitorul Oficial nr. 1.334 din 31 decembrie 2024, așa numita „Ordonanță-trenuleț”.

Creșterea cotei de impozitare pe dividende afectează atât persoanele juridice române, cât și persoanele fizice române și persoanele nerezidente.

Această modificare este una dintre cele mai dezbătute măsuri fiscale din cadrul Ordonanței de urgență nr. 156/2024 și a generat multiple întrebări din partea contribuabililor:

„Modificarea cotei de impozit pe dividende de la 8% la 10% necesită o planificare atentă din partea contribuabililor pentru a beneficia de avantajele fiscale disponibile până la finalul anului 2024. Întocmirea corectă și la timp a documentelor necesare, precum și respectarea termenelor, sunt esențiale pentru a maximiza beneficiile fiscale, in contextul in care intocmirea si depunerea situatiilor financiare interimare este o optiune a contribuabilului si nu o obligatie legala”, spune Mihaela Rișco-Martin, Accounting Partner Soter and Partners.