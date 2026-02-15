Victor Ponta susține că intrarea României în recesiune tehnică reprezintă un eșec clar al actualei guvernări conduse de Ilie Bolojan și afirmă că măsurile fiscale adoptate de Executiv au agravat situația economică.

Economia României a înregistrat două trimestre consecutive de scădere în 2025, ceea ce înseamnă, potrivit definiției statistice, intrarea în recesiune tehnică. Produsul Intern Brut din trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% față de trimestrul III 2025. Aceasta este a doua scădere consecutivă, după ce în trimestrul III PIB-ul s-a diminuat cu 0,2% comparativ cu trimestrul II.

În acest context, Victor Ponta a criticat dur, într-un interviu acordat postului România TV, mesajele publice care minimalizează gravitatea situației economice și a susținut că recesiunea nu poate fi prezentată drept un fenomen pozitiv.

„E foarte rău să fim în recesiune. Oricine vă spune că e bine, vă minte. E un propagandist care susține guvernul Bolojan. Recesiunea arată că ai analizele foarte rele. Nu e niciun semn bun că suntem în recesiune tehnică. Ceea ce face acum domnul Bolojan e foarte rău. Prețuri foarte mari, creșteri de taxe. Îmi pare rău, e om matur, a văzut cum a fost în 2009-2010, a văzut că se poate să fie bine României, dar a ales rău, s-a lăsat capturat de secta USR. Mereu e nevoie de bani, problema e de unde îi iei. Dacă vrei să te laude Comisia Europeană, FMI, Cristian Tudor Popescu, crești taxele românilor. Dar are nevoie de laudele romanilor, deci trebuie să scada taxele. Toți o duc mai rău și, probabil, o vor duce și mai rău în 2027”, a explicat Victor Ponta.

Fostul premier a pus accent pe impactul direct al majorărilor de taxe asupra populației și a mediului economic, susținând că direcția actuală va accentua dificultățile financiare în următorii ani.

Recesiunea tehnică este definită statistic prin două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut, comparativ cu trimestrele anterioare, ceea ce indică o contracție oficială a economiei.

În cazul României, scăderea de 0,2% din trimestrul al treilea al anului 2025, urmată de diminuarea de 1,9% în trimestrul al patrulea, confirmată de Institutul Național de Statistică, marchează intrarea în această fază economică negativă. Dincolo de eticheta tehnică, efectele se propagă rapid în economie.

Pentru populație, recesiunea tehnică înseamnă o presiune suplimentară asupra bugetelor personale. Creșterea prețurilor într-un ritm mai accelerat decât salariile determină reducerea puterii de cumpărare. Indicele câștigului salarial real a coborât la 94,9% în noiembrie, ceea ce arată că veniturile nu țin pasul cu inflația. În consecință, cetățenii amână achizițiile importante și reduc cheltuielile considerate neesențiale.

Pentru companii, scăderea activității economice se reflectă în diminuarea comenzilor noi, care au înregistrat un recul de 12,6% în noiembrie. În paralel, costurile mai ridicate ale creditelor determină amânarea investițiilor și blocarea planurilor de extindere. Efectele sunt vizibile și pe piața muncii, unde numărul șomerilor a crescut comparativ cu 2025.

Pe piața creditului, băncile devin mai prudente și mai selective. Creditarea în lei pentru companii a scăzut cu 6,4% în decembrie, reducând accesul firmelor la finanțare și limitând resursele necesare relansării economice.

Victor Ponta a comentat și anunțul făcut de președintele României, Nicușor Dan, privind participarea la prima reuniune a Consiliului Păcii organizată la Washington, la invitația președintelui Statelor Unite, Donald Trump.

Președintele a transmis printr-un mesaj publicat pe Facebook că România va avea statut de observator în cadrul reuniunii. Inițiativa diplomatică lansată de administrația americană urmărește sprijinirea eforturilor internaționale pentru încetarea conflictului din Fâșia Gaza și stabilizarea regiunii, precum și menținerea păcii în alte zone ale globului.

În intervenția sa televizată, Victor Ponta a salutat decizia șefului statului, dar a folosit un ton ironic în evaluarea contextului politic intern.

„E foarte bine că se duce, e primul semn că fuge sub escorta soroșistă. Nu știu cine i-a dat curaj, dar bine că i-a dat. Nu ne dă nimeni afară din Europa. Avem o relație de păstrat cu SUA. Oricat de mult turbează ceilalți, poate că și Bolojan rupe lanțurile…”, a declarat Victor Ponta la România TV.

Declarațiile fostului premier vin într-un moment în care scena politică este tensionată atât de evoluțiile economice interne, cât și de repoziționările diplomatice externe ale României.