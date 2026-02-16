România deține 16 din cele 32 de elemente considerate critice la nivel european, iar acest lucru ar putea transforma țara într-un actor important pe piața globală a resurselor rare, a afirmat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

El a explicat că rafinarea acestor materiale este cel mai complex proces și că, din acest motiv, România pierde foarte mult profit.

Ministrul a menționat că, în prezent, cuprul extras în țară are o puritate de doar 3-5%, fiind transportat în Turcia pentru rafinare, după care revine în România cu o puritate de 98%.

El a subliniat că printr-o investiție de 300 de milioane de euro se poate construi prima rafinărie de cupru din România, care să deservească atât piața internă, cât și statele vecine.

„Dacă noi astăzi exploatăm minereu de cupru în România la o puritate 3-5%, îl ducem până în Portul Constanţă, îl punem pe vapoare, îl ducem până în Turcea, acolo îl rafinează şi îl aducem înapoi, puritate 98% (…) este evident cât de mult pierdem. Iar cu doar 300 de milioane începutul, poţi să faci prima rafinărie de cupru din ţara noastră, care să se servească şi România, dar şi statele vecine”, a afirmat Bogdan Ivan.

Potrivit lui Ivan, deja a fost semnat un document preliminar cu o companie minieră americană care deține licențe de exploatare a unor zăcăminte rare din Groenlanda.

Ministrul Energiei a precizat că până la finalul lunii martie sau începutul lunii aprilie vor fi clarificați termenii proiectului, materialele ce vor fi procesate în România, condițiile de colaborare și finanțările implicate.

El a adăugat că la jumătatea lunii aprilie va fi prezentat un memorandum Guvernului României pentru aprobarea proiectului, care va integra extracția, rafinarea și consumul ulterior.

Compania americană are deja contracte cu mari companii din industria aerospațială, ceea ce va permite livrarea echipamentelor necesare pentru proiect.

„Până la final lunii martie, jumătatea lunii aprilie, vom cristaliza foarte clar care sunt termenii, care sunt materialele pe care le vom procesa în România, care sunt condiţiile, care sunt finanţările, iar la jumătatea lunii aprilie vom ajunge cu un Memorandum în Guvernul României, prin care vom accepta toate aceste lucruri între România şi SUA şi astfel vom face primul proiect integrat între extracţie, rafinare şi consum ulterior, pentru că acea companie deja are contracte cu companii foarte mari din industria aerospaţială din SUA, pentru a livra mai departe aceste echipamente”, a afirmat ministrul Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a explicat că odată ce România va avea propria rafinărie de materiale rare, companiile internaționale din industria aerospațială ar putea fi motivate să deschidă fabrici în țară, pentru a procesa local materialele, ceea ce ar transforma România într-un jucător global.

El a subliniat că resursele disponibile în țară permit dezvoltarea acestui sector și crearea unui lanț complet, de la extracție la rafinare și utilizare finală.

„În clipa în care noi în România avem deja rafinăria de materiale rare, automat acele companii care astăzi fac industria aerospaţială la 7.000 de km o să se gândească «pai nu e mai simplu pentru mine, să pun în Braşov sau în Sibiu o altă fabrică care să proceseze mai departe» (…) iar în această formă începem să fim jucători mondiali, pentru că avem toate resursele să fim acolo”, a declarat Bogdan Ivan.

Reamintim că ministrul declarase cu două zile în urmă că România deține 16 elemente critice la nivelul UE care se găsesc doar pe teritoriul său și cel mult într-o altă țară membră a Uniunii Europene, ceea ce plasează România pe primul loc în Europa în materie de resurse de subsol, pământuri rare și materiale rare.

El a evidențiat că aceste resurse oferă țării oportunitatea de a deveni un competitor serios pe piața globală, prin dezvoltarea unei industrii integrate care să valorifice la maximum potențialul materialelor critice aflate în subsolul românesc.