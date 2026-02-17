Regimul fiscal aplicabil persoanelor cu handicap grav sau accentuat continuă să genereze confuzii, mai ales în zona veniturilor obținute din drepturi de proprietate intelectuală. Deși legea prevede explicit scutirea de impozit, în practică apar situații în care aceasta nu este aplicată automat. Cine are obligația legală și ce trebuie să facă persoana vizată?

Potrivit avocatului Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal, Codul fiscal stabilește că persoanele fizice încadrate în grad de handicap grav sau accentuat beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe venit (10%) pentru anumite categorii de venituri prevăzute expres de lege. Printre acestea se numără veniturile din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, salarii și venituri asimilate salariilor, pensii, activități agricole, silvicultură și piscicultură (cu anumite excepții), precum și veniturile obținute prin transferul patrimoniului prin moștenire, în condițiile prevăzute de legislație.

În acest context, scutirea se aplică și veniturilor obținute din drepturi de autor, acestea fiind incluse în categoria drepturilor de proprietate intelectuală.

Specialistul subliniază că, în situațiile în care impozitul este reținut la sursă, responsabilitatea aplicării scutirii revine plătitorului de venit, după primirea documentelor care atestă încadrarea persoanei în gradul de handicap grav sau accentuat.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Legea (Codul fiscal) prevede că persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de la plata impozitului pe venit (cota de 10%) pentru anumite categorii de venituri, enumerate expres: (i) activități independente, (ii) drepturi de proprietate intelectuală, (iii) salarii și asimilate salariilor, (iv) pensii, (v) activități agricole, silvicultură, piscicultură (cu anumite excepții), și (vi) venitul obținut prin transferul patrimoniului prin moștenire (în anumite condiții). Așadar, scutirea se aplică și veniturilor din drepturi de autor, pentru că acestea intră în categoria drepturilor de proprietate intelectuală. Pentru veniturile unde impozitul se reține la sursă, plătitorul de venit are obligația de a aplica scutirea în calculul și reținerea impozitului, după ce primește documentele care atestă încadrarea în handicap grav sau accentuat.

Avocatul Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal, explică faptul că o persoană încadrată în grad de handicap grav sau accentuat, chiar dacă informează plătitorul de venit despre existența unui certificat valabil, trebuie să urmeze o procedură formală. Mai exact, este necesară depunerea unei cereri scrise, însoțită de copia certificatului de încadrare în grad de handicap.

Specialistul atrage atenția că simpla notificare verbală nu este suficientă pentru aplicarea scutirii de impozit, fiind obligatorii documentele justificative și solicitarea în formă scrisă.

În practică, pot apărea situații în care impozitul continuă să fie reținut, în special atunci când nu a fost transmisă o solicitare scrisă către plătitor, documentele justificative nu au fost depuse, certificatul nu confirmă un grad de handicap care permite scutirea sau documentul este expirat.