Tot mai mulți români își construiesc cariera exclusiv pe baza veniturilor din drepturi de autor (DDA), atrași de flexibilitatea profesională și de regimul fiscal diferit față de contractele clasice de muncă. De la jurnaliști și artiști, până la freelanceri, consultanți sau creatori de conținut digital, acest tip de venit a devenit o opțiune frecventă într-o piață a muncii aflată în continuă schimbare.

Dincolo de avantajele imediate, apare însă o întrebare esențială pe termen lung: cum influențează veniturile din drepturi de autor pensia publică? Mulți contribuabili pornesc de la premisa că un venit ridicat înseamnă automat o pensie ridicată. În realitate, mecanismul de calcul funcționează după reguli diferite, iar ceea ce contează nu este întotdeauna suma efectiv încasată.

Sistemul public de pensii se bazează pe punctajul acumulat în perioada activă, iar în cazul veniturilor din DDA, acest punctaj depinde în mod direct de contribuția la asigurările sociale (CAS) și de baza de calcul aleasă sau impusă de lege. Plafoanele minime și maxime pot limita semnificativ impactul veniturilor mari, iar în anumite situații, unele câștiguri nu adaugă deloc stagiu de cotizare.

Situația devine și mai complexă atunci când veniturile din drepturi de autor sunt obținute simultan cu salarii, activități independente sau dividende. În aceste cazuri, regulile CAS diferă, iar unele venituri pot rămâne complet în afara calculului pensiei.

Avocatul Claudiu Filipoiu explică modul în care sunt tratate aceste situații, ce bază de cotizare contează în realitate și care sunt riscurile frecvente pe care beneficiarii de venituri din drepturi de autor ar trebui să le înțeleagă din timp.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: În principiu, pensia se calculează după regulile uzuale inclusiv pentru perioadele în care au fost realizate venituri din drepturi de autor: cuantumul pensiei reflectă numărul total de puncte realizat de persoană înmulțit cu valoarea punctului de referință. Diferența practică față de veniturile salariale nu apare la modul în care se calculează pensia, ci la ce venit se raportează. Pentru punctajul lunar, legea raportează atât câștigul brut lunar la salariați, cât și venitul lunar asigurat care a constituit baza de calcul a CAS (la cei care nu sunt salariați, dar contribuie pe bază de declarație sau contract), la câștigul salarial mediu brut folosit la bugetul asigurărilor sociale. De aici reiese că pentru veniturile din drepturi de autor, nu venitul net sau brut încasat efectiv este considerat în punctaj, ci baza de calcul la care s-a plătit CAS. Iar la drepturi de autor, CAS apare (în principal) doar dacă veniturile anuale cumulate trec de 12 salarii minime, iar baza anuală de calcul este fie cea de 12 salarii minime, fie cea de 24 salarii minime, dacă veniturile sunt peste 24 salarii minime. În concret, dacă s-a plătit CAS la baza minimă, punctajul (și, deci, pensia) va reflecta acea bază, chiar dacă drepturile de autor efectiv încasate au fost mai mari; invers, dacă se alege o bază mai mare (peste minim), va crește punctajul. Într-un exemplu, chiar dacă cineva a avut venituri foarte mari, cu mult peste 24 de salarii, va cotiza totuși raportat la cele 24 de salarii, astfel că și punctajul pentru pensie va avea în vedere această contribuție inferioară. Comparând cu salariații, diferența este că la aceștia din urmă punctajul se calculează raportat la salariul brut lunar și astfel urmărește mai fidel venitul efectiv; la drepturi de autor, punctajul depinde mult de faptul dacă a fost datorat CAS și de baza anuală de calcul la care s-a contribuit.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Veniturile din drepturi de autor combinate cu alte tipuri de venituri (salariu, PFA, microîntreprindere) sunt tratate diferit în funcție de natura veniturilor: combinația venituri drepturi de autor – salariu, obținute simultan: în acest caz, nu se datorează CAS pentru veniturile din drepturi de autor. Așadar, veniturile din drepturi de autor nu adaugă punctaj la pensie;

combinația venituri din drepturi de autor – PFA/activități independente, obținute simultan: aici situația diferă, veniturile nete din DDA se cumulează cu cele din PFA pentru determinarea plafonului CAS și implicit a bazei de calcul: dacă totalul depășește plafonul, CAS devine obligatorie pe baza cumulată (plafonată la 12 sau 24 salarii minime). Așadar, contribuțiile se cumulează în stagiu și punctaj la pensie, prin raportare la venitul asigurat total;

combinația venituri din drepturi de autor – dividende din microîntreprindere: în cazul persoanelor asociate în microîntreprindere, nu se datorează CAS pentru dividendele obținute; așadar, dividendele nu influențează punctajul de pensie în vreun fel; dacă asociatul are și contract de muncă în cadrul SRL-ului, acesta obținând venituri din salariu, situația este regăsită în combinația venituri DDA-salariu, descrisă anterior, caz în care nu se datorează CAS pentru veniturile din drepturi de autor.

Riscurile ca unele venituri să nu fie luate în calcul la punctaj apar exact în aceste combinații, care conțin venituri pentru care nu se datorează CAS: de exemplu, venituri DDA în combinație cu salariu sau pensie – în acest caz, veniturile din drepturi de autor nu vor fi luate în calcul la punctaj, întrucât nu se datorează CAS pentru veniturile din DDA;

venituri DDA în combinație cu dividende: în acest caz, veniturile din dividende nu vor fi luate în calcul la punctaj.

Alte riscuri apar în cazul veniturilor sub plafon, dacă nu s-a optat facultativ pentru plata CAS. Aceste venituri nu vor genera punctaj, indiferent cât de mari sunt ca valoare economică, dacă sunt sub plafon. Tocmai de aceea, persoanele care au interes, mai ales când se apropie vârsta de pensionare, pot avea în vedere să plătească CAS chiar dacă au într-un anumit an venituri sub plafon, ori pot alege să plătească CAS raportat la baza de calcul superioară veniturilor obținute.