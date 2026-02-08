Tot mai mulți profesioniști din domenii creative, jurnalistice sau artistice obțin venituri exclusiv din drepturi de autor, fără a avea un contract de muncă clasic. În acest context, accesul la indemnizația de creștere a copilului ridică numeroase întrebări: ce tip de venituri sunt eligibile, cum se calculează suma primită și ce impact au fluctuațiile lunare de venit. Avocatul Claudiu Filipoiu clarifică principalele aspecte legale prevăzute de OUG nr. 111/2010.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal:

Persoanele cu venituri din drepturi de autor (DDA) au dreptul la indemnizația de creștere a copilului (ICC), potrivit prevederilor OUG nr. 111/2010, dacă au realizat astfel de venituri supuse impozitului pe venit timp de cel puțin 12 luni în ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului. Este esențial ca veniturile să fie declarate și impozitate conform Codului Fiscal (prin reținere la sursă sau declarare, după caz), nefiind necesar un caracter continuu al activității. În ceea ce privește tipul de contract, acesta nu este relevant, fiind important ca venitul să provină din drepturi de proprietate intelectuală, indiferent de tipul sau denumirea contractului.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Indemnizația de creștere a copilului pentru persoanele care obțin venituri din drepturi de autor se calculează la 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului. Nu contează așadar fluctuațiile de venit, aceasta raportându-se la media veniturilor. Lunile fără venit se iau în calcul ca venit zero, intrând în formula de medie, reducând astfel valoarea medie și, implicit, indemnizația. În privința cheltuielilor deductibile, ele influențează indemnizația doar în măsura în care influențează venitul net fiscal, în sensul că venitul net va fi diminuat cu acele cheltuieli, indemnizația urmând a fi raportată la acest venit net. În acest context merită menționat și că indemnizația de creștere a copilului nu se impozitează, fiind încadrată la venituri neimpozabile în Codul fiscal. În schimb, începând cu luna august 2025, se reține din aceasta un procent de 10%, cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS), mamele primind astfel o indemnizație redusă cu 10%.

Avocatul Claudiu Filipoiu arată că, potrivit OUG nr. 111/2010, atunci când o persoană obține venituri din mai multe surse supuse impozitului, toate sumele lunare sunt luate în calcul la stabilirea indemnizației de creștere a copilului, fără a afecta eligibilitatea.

În cazul veniturilor obținute din străinătate sau în valută, pot apărea riscuri administrative, în special dacă acestea nu sunt impozabile în România, situație în care nu sunt incluse în calcul. De asemenea, veniturile realizate prin platforme digitale trebuie încadrate corect ca venituri din drepturi de proprietate intelectuală și declarate, în contextul intensificării controalelor ANAF asupra acestor tipuri de câștiguri.