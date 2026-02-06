În mod obișnuit, drepturile sociale gestionate de ANPIS sunt plătite în data de 8 a fiecărei luni. În februarie, această zi cade într-o duminică, motiv pentru care autoritățile au decis să devanseze plata cu două zile, pentru a evita întârzierile și aglomerația de la începutul săptămânii următoare.

Decizia vizează toate tipurile de beneficii acordate prin sistemul de plăți al agenției, indiferent de județ.

Potrivit ANPIS, vineri vor fi virate în conturile beneficiarilor:

-alocațiile de stat pentru copii;

-indemnizațiile pentru creșterea copilului;

-stimulentul de inserție acordat părinților care revin mai devreme la muncă.

Plățile vor fi făcute prin transfer bancar pentru cei care au optat pentru această metodă, banii urmând să apară în conturi pe parcursul zilei, în funcție de banca fiecărui beneficiar.

Persoanele care nu au ales plata pe card, ci primesc banii prin mandat poștal, vor intra în posesia sumelor marți, 10 februarie. Distribuirea efectivă depinde de programul și de traseele oficiilor poștale din fiecare localitate.

Autoritățile recomandă beneficiarilor să aibă în vedere faptul că livrarea poate varia ușor de la o zonă la alta, în funcție de volumul de plăți.

Alocația de stat pentru copii se acordă conform prevederilor Legii nr. 61/1993, republicată, privind alocația de stat pentru copii, precum și ale normelor metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare.

Dreptul este universal și nu este condiționat de veniturile familiei, fiind acordat tuturor copiilor care îndeplinesc criteriile legale.

În acest moment, alocația de stat pentru copii este acordată în funcție de vârstă și situație, după cum urmează: 719 lei pe lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (respectiv până la 3 ani în cazul copiilor cu dizabilități), 292 lei pe lună pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani, aceeași sumă de 292 lei lunar pentru tinerii peste 18 ani care urmează cursuri liceale sau profesionale, precum și 719 lei pe lună pentru copiii cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani.

Aceste cuantumuri vor rămâne neschimbate și în anul 2026. Ultima ajustare a alocațiilor a fost realizată în ianuarie 2024, când sumele au fost majorate cu 13,8%, în urma indexării.

ANPIS recomandă părinților să verifice conturile bancare începând cu data de 6 februarie și să țină cont de faptul că unele bănci pot procesa viramentele cu ușoare întârzieri tehnice. Pentru plățile prin mandat poștal, data de 10 februarie este orientativă și poate varia în funcție de programul Poștei Române.

Pentru nelămuriri sau situații speciale, beneficiarii pot contacta agențiile județene pentru plăți și inspecție socială.