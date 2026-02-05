Pensionarii din județul Iași își vor primi pensiile aferente lunii februarie conform calendarului de plăți stabilit de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), spre deosebire de ianuarie, când zilele libere au influențat datele de plată.

Plățile prin Poșta Română se efectuează între 1 și 15 ale lunii, direct la domiciliul beneficiarilor. Poștașii au început distribuirea pensiilor în teritoriu de luni, 2 februarie, potrivit lui Radu Ursanu, directorul Regionalei Poșta Română Iași.

Pentru pensionarii care primesc banii în cont curent sau pe card, plata se face de regulă în data de 12 a lunii, dar nu mai târziu de 13. În februarie 2026, sumele vor fi virate pe 12 februarie, zi care cade într-o joi.

Pensionarii care nu sunt găsiți acasă și sunt avizați pot ridica drepturile bănești de la ghișeele poștale în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii. Dacă nu se prezintă în acest interval, sumele se întorc la casa de pensii pentru reordonanțare.

În ianuarie 2026, Casa Județeană de Pensii Iași (CJP) a efectuat plăți în valoare totală de aproximativ 526,64 milioane de lei pentru 158.515 pensionari, potrivit datelor transmise de directoarea instituției, Maria Andronache, scrie ziaruldeiasi.ro.

În paralel, continuă etapa a doua a recalculării pensiilor, fiind finalizate aproximativ 4.000 de dosare cu decizie emisă. Majorările rămân însă în puține cazuri, a precizat șefa CJP Iași.

În ceea ce privește nivelul pensiilor, județul Iași se situează sub media națională. În decembrie 2025, pensia medie de asigurări sociale de stat în județ a fost de 2.684 de lei, față de media națională de 2.818 lei, conform CNPP.

La nivel național erau înregistrați 4.583.151 de pensionari la finalul anului trecut, iar în Iași, 151.206 pensionari din categoria pensiilor de asigurări sociale de stat. Cea mai mare pensie medie s-a înregistrat în București, Sectorul 1, unde cuantumul a ajuns la 4.118 lei la finalul anului precedent.

CNPP precizează că documentele de informare privind sumele plătite se păstrează la oficiile poștale până la sfârșitul lunii și pot fi transmise la cerere la domiciliul beneficiarilor sau al împuterniciților. După 24 de luni, aceste documente sunt predate casei teritoriale de pensii.

În același timp, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) anunță că beneficiile de asistență socială vor fi virate în avans, deoarece data obișnuită de plată, 8 februarie 2026, cade într-o zi de duminică.

Astfel, vineri, 6 februarie 2026, vor fi efectuate plățile în conturile bancare pentru alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție. Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, sumele vor fi achitate începând cu 10 februarie 2026.

Calendarul de plată pentru aceste beneficii este următorul: alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție se virează în cont bancar pe 6 februarie și prin mandat poștal începând din 10 februarie.