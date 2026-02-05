Ministerul Finanțelor a publicat joi, 5 februarie, proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri de relansare economică, care introduce o serie de deduceri fiscale pentru contribuțiile la pensiile ocupaționale.

Prin completările aduse Codului fiscal, contribuțiile la fondurile de pensii ocupaționale vor fi incluse explicit în categoria cheltuielilor deductibile, în limita echivalentului în lei a 400 de euro anual pentru fiecare persoană.

Documentul prevede că pentru veniturile obținute din activități independente, contribuțiile la fondurile de pensii facultative și la schemele de pensii ocupaționale, calificate conform legislației de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), vor putea fi deduse limitat în cadrul plafonului anual.

Totodată, contribuțiile la produsele paneuropene de pensii personale (PEPP) aferente conturilor sau subconturilor din România vor fi tratate similar, fiind deductibile în scop personal al contribuabilului. Aceste măsuri se aplică pentru veniturile aferente anului 2026 și pentru contribuțiile plătite începând cu 1 martie 2026.

Pe lângă deducerea contribuțiilor pentru persoanele fizice care obțin venituri independente, proiectul prevede completări și în ceea ce privește veniturile din salarii și asimilate salariilor.

Astfel, plafonul lunar de venit neimpozabil, care nu se include în baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii, poate fi majorat prin includerea contribuțiilor suportate de angajator la fondurile de pensii ocupaționale și la schemele de pensii ocupaționale.

Limita anuală pentru fiecare angajat rămâne de 400 euro echivalent în lei, iar sumele plătite în acest cadru reprezintă venit neimpozabil pentru angajat, conform reglementărilor legale.

Această măsură urmărește să încurajeze angajatorii să contribuie suplimentar la fondurile de pensii ocupaționale pentru angajații proprii, fără a afecta baza de impozitare a salariilor și fără a depăși plafonul anual stabilit.

În plus, documentul clarifică faptul că regulile aplicabile asocierilor fără personalitate juridică nu se aplică fondurilor de pensii ocupaționale constituite conform legislației specifice, eliminând astfel orice ambiguitate în aplicarea deducerilor.

Proiectul de lege prevede, de asemenea, modificări în determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, astfel încât contribuțiile la fondurile de pensii ocupaționale, schemele de pensii ocupaționale și PEPP suportate de angajați să fie deductibile limitat.

Aceasta înseamnă că la nivel anual nu se va depăși echivalentul în lei a 400 euro.

Potrivit Ministerului Finanțelor, aceste completări urmăresc să alinieze legislația fiscală cu practicile internaționale și să încurajeze economisirea pentru pensii, prin recunoașterea contribuțiilor la fonduri autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau state aderente la codurile de liberalizare ale OCDE.

Astfel, proiectul creează un cadru clar pentru contribuțiile deductibile, atât pentru angajatori, cât și pentru angajați, consolidând obiectivul guvernamental de stimulare a economisirii și protecție socială pe termen lung.