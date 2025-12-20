Cu toate acestea, cadrul legal existent oferă instrumente eficiente de protecție, precum contestarea deciziilor de impunere, suspendarea executării actelor administrative fiscale și acțiunea în contencios administrativ, menite să reducă impactul financiar al unor măsuri nelegale sau disproporționate. Valorificarea acestor mecanisme necesită o analiză riguroasă a situației fiscale și o strategie juridică adaptată fiecărui contribuabil, pentru protejarea patrimoniului și asigurarea continuității activității economice.

Modificările fiscale care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026 reprezintă o schimbare majoră a regimului de impozitare pentru persoanele fizice și juridice. Acestea se bazează pe pachetul de măsuri adoptat prin Legea nr. 239/2025 privind redresarea și eficientizarea resurselor publice, confirmat de decizia Curții Constituționale. Noile reglementări includ majorări de taxe și impozite, impunerea unor obligații suplimentare pentru contribuabili, întărirea mecanismelor de control ale ANAF și extinderea sancțiunilor pentru neconformare, toate având ca obiectiv creșterea colectării veniturilor bugetare și reducerea evaziunii fiscale.

Acest articol examinează principalele modificări fiscale aplicabile în 2026, impactul lor asupra contribuabililor și riscurile juridice asociate.

Implementarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale, promulgat pe 15 decembrie, preconizează o creștere a obligțiilor fiscale începând cu 1 ianuarie 2026, afectând direct fluxurile de numerar ale contribuabililor. Dispozițiile legale prevăd ajustări ale cotelor de impozitare și limitări ale unor facilități care anterior permiteau o optimizare fiscală extinsă, obligând astfel companiile să își reevalueze strategiile de business. Procesul de conformare necesită o analiză detaliată a fiecărei modificări, deoarece impactul va fi resimțit nu doar la nivelul impozitului pe profit, ci și în sfera impozitării veniturilor persoanelor fizice și a regimului TVA pentru anumite categorii de bunuri și servicii.

Noile măsuri fiscale aplicabile din 2026 vizează creșterea impozitelor locale pe clădiri, terenuri și vehicule, prin modificarea regulilor de calcul și reducerea numărului de excepții de la plată. Totodată, se reglementează formal sistemul e-Proprietate, un registru centralizat al bunurilor imobile din România, destinat eficientizării colectării impozitelor locale. Aplicarea acestor reguli poate genera situații practice în care stabilirea valorii impozabile este contestată, aspect ce poate conduce la litigii fiscale legate de sarcina fiscală stabilită de autoritățile locale.

Pe lângă impozitele locale, pachetul fiscal introduce modificări relevante privind impozitul pe profit, veniturile independente și veniturile din investiții. Pentru multinaționalele care nu intră sub incidența impozitului minim pe cifra de afaceri, respectiv cele cu o cifră de afaceri sub 50 milioane euro, se limitează cheltuielile deductibile aferente drepturilor de proprietate intelectuală, managementului și consultanței. În materia veniturilor din investiții, impozitul reținut la sursă pentru câștigurile din titluri de valoare și instrumente financiare derivate crește de la 1% la 3% pentru dețineri mai mari de un an și de la 3% la 6% pentru cele sub un an, iar pentru operațiunile neintermediate de brokeri și pentru criptomonede impozitul se majorează de la 10% la 16%, menținându-se pragul neimpozabil de 200 lei/tranzacție, cu limita anuală de 600 lei.

Începând cu anul 2026, legislația aplicabilă societăților comerciale introduce modificări esențiale privind capitalul social și disciplina financiară. Firmele nou-înființate vor fi obligate să aibă un capital social minim de 500 lei, iar societățile existente care înregistrează o cifră de afaceri netă mai mare de 400.000 lei vor trebui să majoreze capitalul social la minimum 5.000 lei. Totodată, toate persoanele juridice vor avea obligația de a deține un cont bancar de plăți în România sau un cont deschis la Trezoreria Statului, nerespectarea acestei cerințe atrăgând riscul declarării inactivității fiscale de către ANAF și chiar dizolvarea de drept a societății. Aceste măsuri urmăresc creșterea trasabilității financiare și întărirea disciplinei în mediul de afaceri.

În ceea ce privește structura și tranzacțiile societare, noile reglementări introduc restricții semnificative privind cesiunea părților sociale pentru firmele cu datorii fiscale, condiționând opozabilitatea față de ANAF de notificarea cesiunii în termen de 15 zile și de constituirea unor garanții care să acopere integral obligațiile bugetare restante. De asemenea, se înăspresc regulile privind împrumuturile dintre societate și asociați, distribuirea dividendelor și majorările de capital social, se elimină plafonul anterior pentru obligativitatea acceptării plăților cu cardul și se restrânge accesul la eșalonările la plată. În paralel, regimul inactivității fiscale devine mai sever, lipsa contului bancar sau neîndeplinirea obligațiilor de raportare putând conduce la dizolvarea automată a societăților care rămân inactive pe o perioadă îndelungată.

Legea nr. 239/2025 introduce reglementări stricte privind Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA), impunând contribuabililor obligația de a păstra în patrimoniu activele pentru care au beneficiat de scăderi ale valorii imobilizărilor pe o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, dar nu mai mult de 5 ani, conform art. 45 alin. (24) din lege. Normele legale stipulează că nerespectarea acestei condiții atrage recalcularea impozitului minim și perceperea de creanțe fiscale accesorii conform Codului de procedură fiscală, începând de la trimestrul în care a fost aplicată scăderea inițială. Există excepții specifice pentru activele transferate în procese de reorganizare, cele înstrăinate în proceduri de lichidare sau cele distruse și furate, însă acestea trebuie demonstrate riguros prin acte doveditoare emise de organele judiciare sau prin documentație contabilă solidă.

În prezent, Guvernul României analizează modificări importante privind impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 2026, ca răspuns la cererile investitorilor străini și mediului de afaceri pentru reducerea poverii fiscale. Potrivit premierului Ilie Bolojan, sunt luate în calcul două opțiuni: reducerea la jumătate a IMCA de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia începând din 2027, dacă salariul minim brut pe țară garantat în plată rămâne la nivelul actual, sau eliminarea completă a IMCA din ianuarie 2026, în condițiile creșterii salariului minim brut la un nivel mai ridicat. Decizia finală urmează să fie luată în perioada următoare în contextul pregătirii bugetului de stat pentru anul 2026.

Controalele ANAF reprezintă o realitate frecventă în mediul de afaceri și pot genera decizii de impunere sau alte acte administrative fiscale cu impact semnificativ asupra firmelor și persoanelor fizice, mai ales în contextul intensificării inspecțiilor. Contribuabilii au drepturi recunoscute prin Codul de procedură fiscală și Legea contenciosului administrativ, inclusiv dreptul la contestarea actelor fiscale, cum ar fi o amendă sau o decizie de impunere, și ulterior nesoluționării favorabile, la inițierea unei acțiuni în contencios administrativ, pentru anularea sau revocarea actelor considerate nelegale. În cadrul acestei proceduri, pot fi invocate vicii de procedură, erori de fond sau stabilirea incorectă a obligațiilor fiscale. Termenul de depunere a contestației ANAF este de 45 de zile de la comunicarea actului, cu posibilitatea prelungirii la 3 luni dacă actul nu conține elementele obligatorii.

În situația în care executarea fiscală a fost deja demarată, contribuabilul poate utiliza contestația executare silită sau contestația la titlu pentru a opri recuperarea creanțelor. De asemenea, legislația permite contribuabilului solicitarea instanței suspendarea executării actului administrativ fiscal în termen de maximum 30 de zile de la luarea la cunoștință a actului, inclusiv până la soluționarea definitivă a litigiului, prevenind astfel aplicarea imediată a deciziei de impunere și a penalităților aferente. Pe durata suspendării, executarea silită este blocată, obligațiile fiscale nu sunt înscrise în certificatul de atestare fiscală, iar penalitățile de întârziere nu se mai calculează, cu anumite excepții prevăzute expres. Aceste mecanisme juridice oferă protecție reală contribuabililor și permit prevenirea riscurilor fiscale în cadrul controalelor ANAF.

“Noile obligații fiscale care se vor aplica începând din 2026 trebuie tratate cu mare atenție atât de către antreprenorii care se află la început de drum și de către entitățile deja existente, cât și de către persoanele fizice vizate, motiv pentru care vă recomandăm să apelați la serviciile unui avocat specializat care să vă ofere consultanța potrivită fiecărui caz în parte.”, a declarat Dr. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societății Românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații.

În concluzie, modificările fiscale din 2026 reprezintă un punct de cotitură pentru mediul de afaceri, impunând o rigoare sporită în gestionarea activelor și în respectarea noilor cote de impozitare și a regulilor de capital social. Fie că este vorba despre obligațiile stricte legate de IMCA și menținerea activelor în patrimoniu, fie despre necesitatea de a utiliza o acțiune în contencios administrativ pentru a bloca acte de impunere eronate, contribuabilii trebuie să fie proactivi în apărarea drepturilor lor.