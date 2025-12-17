Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență care oferă consiliilor locale și Consiliului General al Municipiului București posibilitatea de a aproba până la 31 decembrie 2025 hotărârile privind impozitele și taxele locale pentru anul 2026. Măsura vine ca urmare a întârzierii publicării unor măsuri fiscal-bugetare și urmărește să asigure claritate în aplicarea taxelor locale.

Potrivit Executivului, ordonanța introduce obligația ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale de a transmite Direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice sau administrațiilor județene hotărârile adoptate în termen de trei zile lucrătoare. În plus, actul normativ prevede sancțiuni în cazul neadoptării hotărârilor, prin posibilitatea Ministerului Finanțelor de a sista temporar alocările din impozitul pe venit și sumele pentru echilibrare, cu excepția cheltuielilor salariale și sociale obligatorii.

Ordonanța clarifică și armonizează termenele de intrare în vigoare ale unor taxe și impozite locale, ajustând prevederile recentei Legi nr. 239/2025 pentru a asigura aplicarea uniformă la nivelul autorităților publice locale.

Printre principalele reglementări se numără:

Consiliile locale pot adopta hotărârile privind taxele și impozitele locale prin convocarea de urgență a ședințelor, până la termenul limită de 31 decembrie;

Alte taxe și impozite locale, în afară de cele pentru clădiri și terenuri, pot fi ajustate anual cu rata inflației;

Regimul actual de impozitare a clădirilor rezidențiale se menține până în 2027 pentru persoanele fizice și juridice, urmând ca impozitarea să fie calculată pe baza valorii de piață începând cu 2027, conform reformei prevăzute în PNRR;

Sunt realizate corecții tehnice și de redactare, fără modificări asupra conținutului reformei.

Guvernul precizează că aceste măsuri vin în sprijinul autorităților locale și contribuabililor, asigurând o mai mare predictibilitate și conformitate cu angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Guvernul României a aprobat un set de măsuri fiscale care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, vizând reducerea deficitului bugetar și ajustarea sistemului de impozitare la realitățile economice actuale. Noile reglementări, cuprinse în Legea 239/2025 și alte acte normative recente, aduc schimbări semnificative atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companii.

Unul dintre cele mai importante schimbări vizează locuințele. Noul sistem RO e-Proprietate va calcula valoarea impozabilă pe baza valorilor de piață, eliminând criteriile actuale de stabilire a taxelor. Potrivit estimărilor, impozitele pe clădiri ar putea crește în medie cu până la 80%. În ceea ce privește autovehiculele, taxele vor fi recalibrate în funcție de normele Euro și emisiile de CO2. Autoritățile locale au fost obligate să ajusteze taxele până la sfârșitul anului 2025, sub sancțiunea reducerii fondurilor bugetare.

Pentru persoanele juridice și microîntreprinderi, modificările includ creșterea cotei de impozitare a dividendelor de la 10% la 16%. Pragul de venituri pentru a fi încadrate la regimul micro se reduce de la 250.000 EUR la 100.000 EUR, iar firmele care depășesc acest prag vor plăti impozit pe profit de 16%. De asemenea, capitalul social minim pentru firmele nou înființate crește la 500 RON, iar pentru cele existente cu cifră de afaceri peste 400.000 RON, va fi stabilit la 5.000 RON. Impozitul minim pe cifra de afaceri se menține pentru firmele cu venituri de peste 50 milioane euro.

Cota standard de TVA a fost majorată la 21% în august 2025, iar începând cu 2026 se consolidează cota redusă unică de 11%, eliminând treptat vechile cote de 5% și 9%. În plus, autoritățile introduc noi taxe, precum taxa „Temu” pentru coletele din afara UE și majorarea taxei pe câștigurile din tranzacțiile cu criptomonede. Plafonul contribuțiilor sociale pentru veniturile din activități independente va crește la 72 de salarii minime pe an.