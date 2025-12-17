Începând cu anul viitor, proprietarii de locuințe și autovehicule scumpe vor plăti taxe mai mari, conform noilor reglementări fiscale. Taxa pe lux, care se aplică în prezent locuințelor ce depășesc 500.000 de euro și mașinilor cu valoare peste 75.000 de euro, va fi triplată.

Pentru locuințele din zone exclusiviste, precum cartierul Primăverii, un apartament cu trei sau patru camere poate depăși 600.000 de euro. În aceste condiții, proprietarul va plăti în 2026 aproximativ 900 de euro taxe suplimentare, sumă ce reprezintă de trei ori nivelul actual. Specialiștii subliniază că aceste sume pot fi recuperate rapid dacă imobilul este închiriat.

Taxa pe lux se aplică diferenței dintre valoarea locuinței și plafonul de 500.000 de euro, iar pentru autovehicule se ia în calcul valoarea înscrisă în actele de achiziție. Este important de știut că valoarea impozabilă a locuinței nu reflectă neapărat prețul de piață.

Aceasta este stabilită de experții departamentelor de taxe locale ale primăriilor, care iau în considerare suprafața, anul construcției și zona în care se află imobilul.

Proprietarii trebuie să completeze formularul 216 la ANAF până în septembrie, iar plata impozitului se face până la finalul lunii decembrie.

Scopul principal al acestei majorări este creșterea încasărilor la bugetul de stat, care până acum au fost modeste, situându-se între 2 și 3 milioane de euro anual.

Potrivit consultantului fiscal Adrian Bența, deși suma colectată nu va rezolva problemele deficitului bugetar, inițiativa transmite mesajul că persoanele cu venituri și averi mari contribuie mai mult.

„Taxa în sine nu cred că aduce rezultate spectaculoase la buget, la cât de mare este deficitul. Legiuitorul vrea să arate că acea categorie de proprietari, pentru că taxa se plătește de persoanele bogate, plătesc mai mulți bani la buget față de persoanele cu venituri mai reduse. Taxa în sine este mică ca procent, dacă ne raportăm la alte taxe pe proprietăți din alte state”, spune acesta.

Comparativ, alte state aplică taxe mai consistente pentru proprietăți scumpe. În Franța, impozitul progresiv asupra locuințelor poate ajunge între 0,5% și 1,5% din valoarea imobilului pentru proprietăți de peste 1,3 milioane de euro.

În Spania, taxele suplimentare se aplică la transferul proprietăților scumpe de la un proprietar la altul.