La începutul acestui an, numeroase publicații au relatat despre creșterea investițiilor companiilor chineze de ecommerce în centre de stocare și distribuție în Europa. Doar în acest an, aceste companii au ocupat aproximativ 200.000 de metri pătrați de spațiu de depozitare în Regatul Unit, potrivit Ecommercenews.

Pentru majoritatea platformelor chineze, depozitele locale reprezintă o soluție pentru reducerea timpilor de livrare. Pe măsură ce scutirea de taxe la import se apropie de eliminare, aceste platforme urmăresc să expedieze mai multe comenzi din interiorul Europei. Luna trecută, și Temu a anunțat extinderea rețelei sale de livrare europeană prin mai multe parteneriate.

Shein a anunțat că noul său centru de distribuție din apropiere de Wrocław, care urmează să atingă capacitatea maximă până la sfârșitul acestui an, se numără printre cele mai tehnologizate din Europa, fiind echipat cu sisteme robotizate și linii automate de sortare pentru a crește eficiența operațională. Compania susține că facilitatea va permite livrări mai rapide și mai fiabile către consumatorii europeni.

Potrivit Shein, centrul va funcționa ca hub european și va colabora cu peste 170 de afaceri locale mici și mijlocii, inclusiv servicii de transport și ambalare. Noua facilitate va avea o suprafață de 740.000 de metri pătrați și va crea aproximativ 5.000 de locuri de muncă la nivel local. Brandurile și vânzătorii polonezi și europeni vor putea utiliza centrul pentru a-și desfășura activitatea pe platformă.

Leonard Lin, președintele Shein pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa, a subliniat că investiția consolidează angajamentul pe termen lung al companiei în regiune și îi va permite să deservească mai eficient clienții din întreaga Europă, oferind livrări mai rapide și mai fiabile.

Aceasta este ultima lună în care coletele cu valoare sub 150 de euro, cumpărate din afara Uniunii Europene, vor fi scutite de taxe.

Începând cu 1 ianuarie, pentru fiecare astfel de colet se va percepe o taxă de 5 euro (aproximativ 25 de lei), aplicabilă exclusiv pachetelor achiziționate de pe platforme precum Shein, Temu sau AliExpress. Noua taxă va fi plătită de furnizor, nu de cumpărător, însă este de așteptat ca prețul produselor să crească, pe fondul majorării costurilor comercianților.

Măsura, implementată de Guvernul Bolojan, are ca scop reducerea deficitului bugetar.