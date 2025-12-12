Shein, Temu și AliExpress vor fi direct afectate de noua taxă vamală aprobată vineri de Uniunea Europeană pentru coletele cu valoare sub 150 euro care intră în cele 27 de state membre. Taxa va fi de trei euro (3,52 dolari) și va intra în vigoare în iulie 2026, potrivit DPA. Această măsură vizează reducerea practicilor comerciale neloiale și protejarea comercianților europeni care respectă standardele comunitare.

Comisia Europeană a subliniat că taxa este una temporară, fiind aplicată până în 2028, moment în care toate bunurile importate în UE vor fi supuse taxelor vamale, indiferent de valoarea lor. Decizia urmărește reducerea practicilor comerciale neloiale și protejarea retailerilor europeni care respectă standardele comunitare.

„Această măsură temporară vine ca urmare a faptului că astfel de colete intră în UE fără taxe vamale, ducând la o concurenţă incorectă pentru vânzătorii din blocul comunitar, riscuri de sănătate şi de siguranţă pentru consumatori, nivel ridicat de fraudă şi temeri privind mediul”, se arată în comunicatul Comisiei Europene.

În 2024, aproximativ 4,6 miliarde de colete cu valoare mică au ajuns pe piața UE, adică în jur de 12 milioane de colete pe zi. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă față de anii anteriori: de două ori mai mult decât în 2023 și de trei ori mai mult decât în 2022. O mare parte dintre aceste bunuri provin de la platforme chinezești, inclusiv Shein, Temu și AliExpress, și nu respectă întotdeauna standardele europene.

Această creștere rapidă a volumului de importuri ridică probleme pentru siguranța consumatorilor și pentru mediul înconjurător, având în vedere cantitatea mare de ambalaje generate. Taxa introdusă de UE vizează limitarea acestor probleme și echilibrarea condițiilor pentru comercianții europeni.

Noua măsură va avea un impact semnificativ asupra retailerilor chinezi, care reprezintă aproximativ 91% din toate comenzile online de sub 150 euro în 2024.

Pe lângă echilibrarea concurenței, noile reguli urmăresc și reducerea fraudei vamale. Unele importuri sunt declarate cu valori mai mici decât cele reale pentru a evita plata taxelor. Comisia Europeană a subliniat că aceste practici afectează negativ companiile europene care respectă reglementările în vigoare.

De asemenea, exonerarea coletelor mici de taxe a determinat importatorii să împartă comenzile mari în mai multe colete mai mici, ceea ce crește consumul de ambalaje și impactul ecologic. Introducerea taxei va reduce aceste practici și va proteja mediul, în timp ce asigură condiții echitabile pentru vânzătorii europeni.

Inițial, UE plănuia să elimine scutirile pentru coletele de sub 150 euro abia în 2028. Totuși, volumul mare de colete expediate de platforme precum Shein, Temu și AliExpress a determinat autoritățile să accelereze introducerea taxei.

Companiile europene au semnalat că importurile masive de produse low-cost și contrafăcute afectează competitivitatea pe piața locală. Analiștii atrag atenția că retailerii europeni care respectă standardele ridicate de siguranță și calitate riscă să fie dezavantajați de aceste practici, iar impactul asupra mediului rămâne un factor suplimentar de presiune.