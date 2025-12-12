Conform Travel Planner, ajustările de preț sunt generate de costurile mai ridicate pe care unitățile de cazare le vor suporta în 2026, odată cu adoptarea monedei euro. Hotelurile și pensiunile se așteaptă la cheltuieli mai mari pentru aprovizionare, utilități și forță de muncă, iar aceste majorări vor fi reflectate în tarifele pentru turiști.

Românii care aleg Bulgaria pentru vacanțele de vară se orientează în continuare către stațiuni consacrate precum Nisipurile de Aur, Albena, Sunny Beach sau Constantin și Elena. Totodată, în ultimii doi ani, interesul pentru Sveti Vlas a crescut semnificativ, pe fondul apariției unor hoteluri noi, din segmentul premium.

În acest moment, prețurile pentru o vacanță de șapte nopți pe litoralul bulgăresc, în vara anului 2026, pornesc de la aproximativ 170 de euro și pot ajunge la 1.100 de euro de persoană. Un sejur la un hotel premium de 5 stele, la începutul lunii iulie 2026, costă între 550 și 1.100 de euro de persoană, în funcție de tipul de masă ales – mic dejun, demipensiune sau all inclusive. Pentru hotelurile superioare, de 4–5 stele, tarifele sunt estimate între 440 și 1.000 de euro.

O săptămână de vacanță într-un hotel din categoria „convenabil” (de regulă 4 stele) are prețuri cuprinse între 250 și 1.000 de euro, în timp ce unitățile din categoria „pentru toți” (3–4 stele) au tarife care variază de la 170 la 700 de euro de persoană.

Două posibile valuri de scumpiri

Reprezentanții Travel Planner atrag atenția că majorările ar putea veni în două etape.

„Pentru sezonul următor am observat deja din toamnă o majorare de 5-10% şi este posibil să apară un avans similar în primăvară. Practic, este posibil ca unii hotelieri să crească de două ori preţurile. Dacă vor fi două majorări, cred că am putea ajunge la o medie de creştere a preţurilor de 7-15% pentru anul următor, dar este posibil să fie şi hoteluri care să nu crească tarifele în primăvară – fiecare hotel îşi va calcula în funcţie de inflaţie, de aşteptări şi ori îşi va asuma această creştere ori va face măriri suplimentare. Dar mulţi estimează să aibă preţuri mai mari la furnizori, la alimente, utilităţi, forţă de muncă, iar toate acestea se vor vedea în costuri. De aceea, recomandăm turiştilor să îşi cumpere pachetele în perioada de early booking pentru a evita o posibilă nouă scumpire în primăvară, dar mai ales că acum îşi pot alege dintr-o diversitate mult mai mare de oferte”, a declarat Sebastian Constantinescu, fondator și CEO al Travel Planner.

Românii, cei mai numeroși turiști străini în Bulgaria

Datele Institutului Național de Statistică din Bulgaria arată că, în perioada mai–octombrie 2025, aproximativ 2,5 milioane de turiști din Uniunea Europeană au ales Bulgaria ca destinație de vacanță, românii reprezentând 31% din total. În luna august, ponderea acestora a fost și mai mare, ajungând la aproape 43% din totalul turiștilor din UE, adică în jur de 360.000 de persoane, dintr-un total de aproximativ 845.000 de turiști străini.

Astfel, românii se află constant pe primul loc în clasamentul turiștilor străini din Bulgaria, următoarele poziții fiind ocupate, alternativ, de vizitatori din Germania, Polonia, Grecia și Cehia.

Early booking, cea mai avantajoasă opțiune

Potrivit Travel Planner, aproximativ 80–85% dintre turiști aleg stațiunile de pe litoralul bulgăresc, restul optând pentru Sofia, zona Veliko Târnovo sau stațiunile montane.

„În jur de 80-85% dintre turişti aleg staţiunile de pe litoral, restul vizitând Sofia, regiunea Veliko Târnovo sau staţiunile de la munte. Noi credem că perioada de early booking – între noiembrie şi februarie – este cea mai potrivită pentru rezervări, pentru că atunci turiştii îşi pot alege hotelul preferat şi pot plăti un preţ mult mai mic. Aceasta este perioada în care hotelurile au reduceri, iar hotelurile bune se vând foarte repede acum. Noi ne aşteptăm ca în 2026, ca urmare a situaţiei economice, românii să considere Bulgaria cea mai atractivă destinaţie din Europa şi să o aleagă în faţa unor ţări precum Grecia şi Turcia”, a mai spus Sebastian Constantinescu.

Despre Travel Planner

Travel Planner este o companie și platformă online de turism fondată în 2007, specializată în vacanțe în Bulgaria, Grecia și Turcia, cu un accent major pe destinația Bulgaria. În 2024, compania a raportat vânzări de aproximativ 30 de milioane de euro, iar pentru anul în curs managementul estimează venituri similare. În cei 18 ani de activitate, Travel Planner a avut peste 500.000 de clienți care au ales sejururi în Bulgaria.