Bulgaria se confruntă cu o nouă rundă de turbulențe politice, după ani de instabilitate și alegeri anticipate repetate. Cabinetul de la Sofia ar putea fi demis printr-o moțiune de cenzură programată joi, 11 decembrie, un moment delicat pentru țara care se pregătește să treacă la moneda euro în doar câteva zile.

Între 2021 și 2025, bulgarii au fost chemați la urne de șapte ori, dar seria de crize politice nu a afectat parcursul economic necesar aderării la zona euro. De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria va adopta oficial moneda unică europeană.

Tensiunile s-au amplificat după ce mii de oameni au manifestat în Capitală și în alte orașe, cerând demisia guvernului condus de Rosen Jeleznikov. Protestatarii îl acuză pe premier că nu ia măsuri concrete împotriva corupției, într-un moment în care țara se află în plin proces de pregătire pentru trecerea la euro.

Este deja a șasea moțiune de neîncredere lansată împotriva Executivului din ianuarie, când Jeleznikov a preluat mandatul de prim-ministru.

Manifestanții au proiectat pe fațada Parlamentului slogane precum „Demisie”, „Mafia afară” și „Alegeri corecte”, acuzând blocaje instituționale și lipsa reformelor judiciare. Pentru mulți dintre ei, schimbarea începe cu repararea unui sistem despre care spun că protejează politicienii corupți.

„Cred că energia oamenilor îi va forța treptat să demisioneze, deoarece sunt necesare multe reforme. În primul rând, reforma judiciară. Dacă sistemul judiciar este reparat, totul va intra în ordine, absolut totul”, a declarat Dobri Lakov, locuitor al Sofiei, citat de presa locală.

Sub presiunea străzii, Executivul a retras proiectul bugetului pentru 2026 – primul conceput direct în euro. Opoziția și societatea civilă au criticat majorarea contribuțiilor sociale și a taxelor pe dividende prevăzute în document, acuzând Guvernul că împovărează populația pentru a acoperi cheltuielile statului.

Totuși, protestele au continuat, în pofida acestui pas înapoi. Bulgaria rămâne una dintre cele mai instabile țări din UE din punct de vedere politic, cu șapte alegeri naționale organizate în ultimii patru ani.

Nemulțumirea publică este alimentată și de percepția că statul este dominat de interese obscure. „În sfârșit, a sosit momentul ca Bulgaria să revină la normalitate și să ne eliberăm de oligarhie, de mafie și de forțele care le reprezintă”, a declarat Anghelin Bahcevanov, specialist IT.

În același timp, mediul politic încearcă să gestioneze criza fără a afecta tranziția la moneda unică. Agenția BTA a relatat că fostul premier Boiko Borissov, liderul GERB, a transmis că partidele din coaliția de guvernare au decis să nu demisioneze înainte de 1 ianuarie, când Bulgaria intră în zona euro.

Pe de altă parte, opoziția susține că schimbarea guvernului nu pune în pericol adoptarea monedei europene. Assen Vassilev, membru al partidului reformist „Continuăm schimbarea”, a afirmat: „Vom intra în zona euro, chiar dacă guvernul demisionează”.