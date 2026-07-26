Cât se mai dă la o nuntă în 2026. Recomandările diferă în funcție de venit și de relația cu mirii

Sezonul nunților este în plină desfășurare, iar odată cu acesta apare și întrebarea pe care și-o pun mulți invitați: cât ar trebui să ofere drept dar de nuntă. În 2026, tendințele din domeniu arată că bugetele generale pentru organizarea nunților au rămas similare, însă modul în care sunt cheltuiți banii s-a schimbat considerabil.

Potrivit unei analize realizate de wedding plannerul Dana Roșu, generația Z preferă nunți mai restrânse. Dacă în trecut un eveniment avea, în medie, aproximativ 200 de invitați, în prezent cele mai multe nunți reunesc între 80 și 100 de persoane. Economiile rezultate din reducerea listei de invitați sunt direcționate către locații considerate mai speciale, meniuri mai elaborate, decoruri și alte elemente care personalizează evenimentul.

Valoarea darului diferă în funcție de mai mulți factori, printre care locul în care este organizată nunta, venitul lunar al invitatului, gradul de apropiere față de miri, dar și situația economică și dimensiunea orașului în care are loc evenimentul.

Pentru persoanele care fac parte din familia unuia dintre soți și au un venit lunar cuprins între 2.500 și 4.000 de lei, recomandarea este un dar între 900 și 1.100 de lei.

Cei care câștigă între 4.000 și 6.500 de lei pot oferi între 1.000 și 1.300 de lei.

Pentru venituri între 6.500 și 8.500 de lei, recomandarea este între 1.100 și 1.400 de lei.

Persoanele cu venituri între 8.500 și 10.000 de lei pot oferi între 1.200 și 1.500 de lei, iar cele care câștigă peste 10.000 de lei între 1.300 și 1.600 de lei.

În cazul prietenilor apropiați ai mirilor, recomandările sunt ușor diferite. Pentru un venit lunar între 2.500 și 4.000 de lei, darul poate varia între 900 și 1.200 de lei.

La venituri între 4.000 și 6.500 de lei, recomandarea este între 1.000 și 1.400 de lei.

Pentru venituri cuprinse între 6.500 și 8.500 de lei, suma recomandată este între 1.100 și 1.500 de lei.

Persoanele cu venituri între 8.500 și 10.000 de lei pot oferi între 1.200 și 1.600 de lei, iar cele cu venituri de peste 10.000 de lei între 1.300 și 1.700 de lei.

De asemenea, multe persoane aleg să participe la nunta unor vecini sau colegi de serviciu. Pentru un venit lunar între 2.500 și 4.000 de lei, recomandarea este un dar între 650 și 850 de lei. Potrivit analizei, această sumă este considerată potrivită, mai ales în cazul colegilor de muncă, care cunosc nivelul veniturilor.

Persoanele cu venituri între 4.000 și 6.500 de lei pot oferi între 750 și 1.000 de lei.

Pentru venituri între 6.500 și 8.500 de lei, recomandarea este între 800 și 1.000 de lei.

Cei care câștigă între 8.500 și 10.000 de lei pot oferi între 900 și 1.200 de lei, iar pentru venituri de peste 10.000 de lei recomandarea este între 1.000 și 1.200 de lei.

În cazul nașilor de botez, considerați printre cele mai importante persoane prezente la nuntă, după părinți și frați, recomandările sunt mai ridicate.

Pentru venituri între 2.500 și 4.000 de lei, darul recomandat este între 1.000 și 1.300 de lei.

Dacă venitul lunar este cuprins între 4.000 și 6.500 de lei, recomandarea este între 1.200 și 1.500 de lei.

Persoanele cu venituri între 6.500 și 8.500 de lei pot oferi între 1.300 și 1.600 de lei.

Pentru venituri între 8.500 și 10.000 de lei, suma recomandată este între 1.400 și 1.800 de lei, iar pentru venituri de peste 10.000 de lei între 1.500 și 1.900 de lei.

Deși tradiția darului de nuntă se păstrează, fiecare cuplu își organizează evenimentul în mod diferit, iar invitații aleg să ofere sume sau cadouri în funcție de propriile posibilități și de relația pe care o au cu mirii.