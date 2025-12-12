Noua formulă de calcul a impozitului auto pornește de la principiul „poluatorul plătește”. Asta înseamnă că nu va mai conta doar capacitatea cilindrică a motorului, ci și norma de poluare. În unele cazuri, impozitul se dublează sau chiar se triplează, în funcție de categoria autoturismului.

Proiectul pus recent în dezbatere publică prevede valori diferite în funcție de norma Euro și de dimensiunea motorului. Pentru un autoturism cu normă Euro 6 și motor de un litru, impozitul ajunge la 82 de lei pe an, față de aproximativ 40 de lei până acum. La aceeași normă de poluare, dar cu motor de 2 litri, impozitul crește la circa 250 de lei, transmite stirileprotv.ro.

Diferențele devin mult mai mari în cazul autoturismelor mai vechi. Pentru un autoturism Euro 4, cu o capacitate cilindrică de aproximativ 1.500 de centimetri cubi, impozitul ajunge la circa 150 de lei. Pentru un autoturism Euro 3, cu motor de 2,5 litri, impozitul anual se apropie de 1.200 de lei.

Directorul Direcției Generale Taxe și Impozite Sector 3 a explicat că, pentru vehiculele cu normă Euro 3 sau sub Euro 3 și cu motoare sub 1.600 cmc, impozitul se va tripla. Pentru autoturismele Euro 6, cu motoare sub 1.600 cmc, impozitul se va dubla.

El a mai spus că direcțiile de taxe și impozite locale vor trebui să își actualizeze bazele de date cu normele Euro, folosind informații de la serviciile de înmatriculări sau de la Registrul Auto Român.

„Pentru mijloace de transport care au normă Euro de 3 sau sub 3 și capacitate cilindrică de sub 1.600 cm3 se va tripla impozitul, iar pentru cele care au normă Euro 6 se va dubla impozitul, în care sunt sub 1.600 cm3 direcțiile de taxe și impozite locale din cadrul primăriilor vor trebui să își actualizeze informațiile cu normele Euro pe care le pot obține de la direcțiile de înmatriculări sau de la registrul auto”, spune Iulian Ilie, director Direcția Generală Taxe și Impozite Sector 3.

Nici autoturismele electrice nu vor mai fi complet scutite de impozit. Proprietarii acestora vor plăti un impozit anual de 40 de lei. Pentru autoturismele hibride, impozitul va varia între 16 și 76 de lei, în funcție de tipul de hibrid și de caracteristicile tehnice.

Secretarul general al ACAROM a explicat că există mai multe categorii de hibride. Unele hibride plug-in au emisii foarte scăzute, sub 50 de grame de CO2 pe kilometru. Alte modele, precum hibridele mild sau full hybrid, au emisii mai ridicate, de 100–120 de grame de CO2 pe kilometru, iar impozitul diferă și în funcție de capacitatea cilindrică.

Pentru vehiculele electrice a fost introdusă o taxă unitară, chiar dacă acestea au emisii zero.

„Pentru hibride sunt mai multe categorii – hibridele plug în care au normă de emisie scăzută, unele sub 50 de grame de CO2/km și altele hibride mild sau full hibride care au emisie de 100-120, depinde de capacitatea cilindrică a motorului. Și pentru vehiculele electrice s-a introdus o taxă, una unitară, dat fiind faptul că acestea au zero emisii”, explică Adrian Sandu, secretar general ACAROM.

Tarifele prezentate sunt orientative. Fiecare primărie are posibilitatea să ajusteze impozitele, în limitele stabilite de lege. În București, toate cele șase sectoare vor aplica aceleași impozite, după aprobarea acestora de către Consiliul General.

La finalul anului trecut, în România erau înmatriculate aproximativ 10,8 milioane de vehicule. Dintre acestea, peste 8,4 milioane erau autoturisme. Mai mult de jumătate aveau o vechime de peste zece ani, ceea ce înseamnă că un număr mare de proprietari va fi afectat de noile reguli privind impozitul auto.