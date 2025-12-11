În ultimul an, discuțiile privind interdicția totală a comercializării mașinilor noi cu motoare termice au fost marcate de opoziția mai multor guverne europene. Germania și Italia, două dintre economiile cu industrii auto puternice, s-au numărat printre vocile care au cerut Bruxelles-ului să renunțe la regula ce prevedea atingerea unui nivel zero al emisiilor din 2035.

Potrivit declarațiilor lui Manfred Weber, președintele PPE, citat de Bild, Comisia Europeană ar urma să înlocuiască interdicția strictă cu un set de reguli mai flexibile, orientate tot către reducerea emisiilor, dar cu adaptări pentru a ține cont de realitățile industriei. Această schimbare vine după ce mai mulți producători auto au atenționat că măsura ar risca să depășească capacitatea actuală de adaptare a pieței.

Dezbaterea privind politica auto pentru 2035 a fost urmărită cu atenție de industrii și guverne, întrucât vizează posibilitatea continuării producției și vânzării de vehicule cu ardere internă și hibride plug-in. Discuțiile s-au concentrat mai ales pe combustibilii considerați neutri din punct de vedere al emisiilor de CO2, precum cei obținuți din culturi sau din procese de reciclare a deșeurilor.

Pentru statele membre și pentru producători, ideea introducerii unor combustibili sintetici a fost văzută ca o soluție intermediară, care ar putea susține obiectivele climatice fără a elimina complet tehnologiile actuale. O astfel de abordare ar extinde opțiunile disponibile atât pentru companii, cât și pentru consumatori.

Industria auto europeană a transmis în repetate rânduri că are nevoie de o perioadă de tranziție gestionată mai realist, în special după rezultatele sub așteptări ale vânzărilor de mașini electrice în anumite piețe. Reprezentanții sectorului au arătat că, deși angajamentele privind decarbonizarea rămân ferme, adaptarea producției, dezvoltarea infrastructurii și modificările în comportamentul consumatorilor sunt procese care necesită timp și investiții bilaterale.

În plus, competiția tot mai mare din partea producătorilor chinezi de vehicule electrice a accentuat presiunea asupra industriei europene. Companii nou intrate pe piața UE comercializează modele electrice la prețuri mai accesibile, lucru care complică planurile producătorilor din Europa, deja confruntați cu costuri de producție ridicate.

Schimbarea de strategie la nivel european apare în acest context tensionat. Unii oficiali europeni au avertizat că menținerea în forma actuală a obiectivului zero emisii pentru 2035 ar putea afecta semnificativ sectorul, inclusiv prin reducerea locurilor de muncă și prin redimensionarea unor fabrici.

Totuși, relaxarea regulilor vine cu riscuri majore pentru obiectivele climatice ale blocului comunitar, întrucât ar putea menține un număr mai mare de vehicule cu emisii pe drumurile europene până în 2050, anul în care UE s-a angajat să atingă neutralitatea climatică.

Obiectivul stabilit în 2023, conform căruia din 2035 vor putea fi vândute doar mașini electrice, a fost unul dintre elementele centrale ale Pactului verde european. Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a subliniat dificultățile întâmpinate de industrie.

„Sectorul nostru a primit cel mai strict obiectiv, deoarece la momentul respectiv era considerat unul dintre cele mai ușor de decarbonizat. Dar, în realitate, este mult mai complicat, deoarece ecosistemul și cererea consumatorilor nu au putut ține pasul” cu ritmul impus de Bruxelles”, a transmis ACEA.

În paralel, producătorii auto din China au accelerat expansiunea pe piețele europene, profitând de costurile mai mici de producție și de oferta extinsă de modele electrice. Prețurile competitive atrag tot mai mulți clienți, iar această evoluție pune presiuni directe pe producătorii tradiționali din UE.

Companiile europene se tem că o combinație între investițiile masive ale Chinei în sectorul vehiculelor electrice și ritmul lent de adoptare în Europa ar putea genera un dezechilibru dificil de corectat. În absența unor politici adaptate, unele fabrici și furnizori ar putea întâmpina dificultăți majore în următorii ani.

Situația a fost descrisă recent de Luc Chatel, președintele Platformei automobilistice, care reunește producătorii și furnizorii francezi. El a avertizat asupra riscului de destabilizare pentru industria europeană.

„Ne fuge pământul de sub picioare”, a declarat acesta la începutul lunii noiembrie, argumentând că direcția actuală ar fi rezultatul „o alegere politică și dogmatică, și nu tehnologică”.

Declarațiile sale reflectă preocupările tot mai vizibile în rândul actorilor din industrie, care solicită un cadru legislativ adaptat atât obiectivelor climatice, cât și realităților economice globale.