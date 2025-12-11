Autoritățile responsabile de infrastructura rutieră au transmis recent documentația necesară Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) pentru achiziția sistemului e-SIGUR. Acesta presupune instalarea a 400 de camere video dotate cu radar, precum și a echipamentelor necesare pentru supravegherea traficului.

Durata estimată pentru implementarea integrală a proiectului este de 22 de luni, iar finanțarea este asigurată din Fonduri Europene Nerambursabile, în cadrul Programului Transport 2021-2027.

Autoritățile explică că scopul principal este reducerea accidentelor prin combinarea unei infrastructuri modernizate cu instrumente care să impună disciplina rutieră.

„Pentru reducerea numărului de accidente, pe lângă o infrastructură nouă, este nevoie și de impunerea disciplinei în traficul rutier, inclusiv cu ajutorul tehnologiei. Astăzi am făcut un nou pas concret în această direcție: am transmis la ANAP documentația pentru achiziția sistemului e-SIGUR, care prevede montarea a 400 de camere video cu radar și a echipamentelor necesare pentru monitorizarea traficului. După validarea documentației de către ANAP, vom lansa licitația publică pentru achiziția echipamentelor, a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de instalare”, a declarat reprezentantul autorităților.

Noul sistem e-SIGUR va permite monitorizarea vitezei și identificarea automată a plăcuțelor de înmatriculare, verificarea deținerii rovinietei și procesarea automată a datelor referitoare la abaterile de la legislația rutieră.

Pe termen lung, sistemul va fi adaptabil pentru a alerta rapid echipajele de urgență în caz de incidente, va sprijini analiza traficului și va permite verificarea deținerii ITP și RCA. Această tehnologie integrată promite să îmbunătățească gestionarea traficului și să crească siguranța pe drumurile naționale și autostrăzi.

Iată unde vor fi amplasate radarele fixe, dar și unde vor avea cea mai mare densitate.

Majoritatea radarelor vor fi amplasate în afara localităților, pe drumurile naționale, iar o parte dintre acestea vor fi instalate în puncte fixe de pe autostrăzile A1, A2 și A3. În această vară, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat lista punctelor de amplasare, iar săptămâna viitoare vor începe procedurile de achiziție publică pentru montarea radarelor.

„Aceste camere de radar, vor fi amplasate și pe sectoarele vechi de autostradă, construite înainte de anul 2022. La drumurile de mare viteză construite după 2022, camerele radar fixe sunt prevăzute încă din faza de proiectare. Deja pot fi văzute pe sectoarele noi de drum, iar când sistemul e-sigur va fi pus în funcțiune, toate dispozitivele vor fi conectate la acesta. Estimarea noastră e că la jumătatea anului 2026, toate radarele fixe vor deveni funcționale”, a explicat Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR.

Deocamdată, niciun sistem de detecție a vitezei nu este operațional. Lista completă cu punctele exacte de amplasare va fi comunicată ulterior, iar până atunci CNAIR oferă doar informații despre densitatea radarelor și intervalele de kilometri pe care acestea vor fi instalate.

Sistemul va funcționa automatizat. Atunci când un vehicul va depăși limita de viteză, radarele vor realiza o serie de fotografii care vor fi analizate ulterior de un ofițer de poliție. În funcție de situație, se vor aplica măsurile legale, iar șoferii vor primi amenda prin poștă.

În ceea ce privește plata amenzilor în 2025, există mai multe modalități:

Online, prin platforma ghiseul.ro, folosind procesul-verbal și un card bancar, cu confirmare automată prin e-mail;

Prin transfer bancar sau aplicații mobile de internet banking, introducând numărul procesului-verbal;

Numerar, direct la ghișeele administrațiilor locale sau la direcțiile de taxe și impozite;

La oficiile poștale sau la trezorerie.

Orice sancțiune poate fi contestată în instanță în termen de 15 zile calendaristice de la primirea procesului-verbal. Pe durata procesului, solicitantul poate cere suspendarea executării amenzii. Dacă instanța admite contestația, procesul-verbal este anulat și sancțiunea nu mai trebuie plătită. În cazul unui verdict nefavorabil, amenda se plătește integral, fără reducerea de 50%.