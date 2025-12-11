În orașele mari, traficul generează diverse sunete: muzică dată la volum ridicat, evacuări zgomotoase și claxoane. Aceste elemente sunt reglementate de Codul Rutier și de regulamentele locale, fiind considerate forme de poluare sonoră atunci când depășesc limitele acceptate.

Poliția poate interveni și aplica sancțiuni în caz de tulburare a liniștii publice, în special când zgomotul provine din sistemele audio sau evacuările modificate neomologate. Sistemele audio pot fi utilizate la volum rezonabil și cu geamurile închise fără a încălca legea, însă perturbarea repetată a locuitorilor poate atrage amenzi.

Claxonul are reguli clare. Utilizarea sa în localități este permisă doar pentru avertizarea unui pericol imediat.

Folosirea lui pentru alte scopuri, inclusiv saluturi sau semnale la semafor, poate fi sancționată. Modificările la claxoane, cum ar fi cele cu sunete melodice, pot fi considerate neomologate și pot atrage amenzi.

Sistemele de evacuare sunt omologate pentru un anumit nivel de zgomot. Modificările care depășesc limitele legale, cum ar fi „straight pipe” sau „muffler delete”, pot fi detectate la controale și sesizate la Registrul Auto Român.

În caz de neconformitate, se poate reține certificatul de înmatriculare și se pot aplica sancțiuni.

Evacuările sport omologate vin cu documentație care atestă respectarea limitelor legale, dar utilizarea lor responsabilă este în sarcina proprietarului.

Omologarea unui vehicul la Registrul Auto Român (RAR) este o procedură obligatorie pentru mașinile importate și pentru cele care au suferit modificări constructive. Aceasta asigură că vehiculul respectă reglementările tehnice și legale necesare pentru circulația pe drumurile publice.

Pașii principali pentru omologare

Programarea

Înainte de a te prezenta la RAR, este necesar să obții o programare. Aceasta se poate face online, prin secțiunea de Programări disponibilă pe site-ul oficial RAR.

Pregătirea documentelor

Pentru a efectua omologarea, este nevoie de documente în original, cum ar fi:

actul de identitate al solicitantului;

cererea RAR completată;

documentul de înmatriculare din țara de origine;

documentul de achiziție intracomunitară (factură sau

contract de vânzare-cumpărare);

certificatul de conformitate (CoC) emis de producător, atunci când este disponibil.

Prezentarea vehiculului la RAR

În ziua programării, vehiculul trebuie să fie prezent la sediul RAR împreună cu toate documentele. Personalul va verifica autenticitatea vehiculului, starea tehnică și respectarea normelor constructive. Dacă este necesar, se efectuează și inspecția tehnică (ITP) conform reglementărilor în vigoare.

Eliberarea documentelor

Dacă vehiculul îndeplinește toate condițiile, RAR va emite Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV) și, după caz, certificatul de autenticitate.

Costurile pentru omologare variază în funcție de tipul vehiculului și al serviciului solicitat. Pentru un autovehicul importat, identificarea și omologarea costă aproximativ 450 de lei, la care se adaugă tariful pentru ITP.