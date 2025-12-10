Șoferii din Suedia ar putea fi nevoiți să acorde o atenție mai mare modulului de funcționare al farurilor, în special al luminilor de întâlnire.

Potrivit informațiilor publicate de sverigesradio.se, site-ul postului public de radio, Agenția suedeză de Transport pregătește implementarea unor norme care să reglementeze mai strict intensitatea și orientarea farurilor. Această măsură vine ca răspuns la sesizările tot mai frecvente ale participanților la trafic, care semnalează disconfort și orbire cauzate de luminile vehiculelor.

Anders Gunneriusson, expert în cadrul Agenției, a explicat:

„Noul set de reguli ar urma să impună verificarea obligatorie a intensității și unghiului farurilor în timpul inspecției tehnice periodice,” confirmând astfel creșterea numărului de sesizări primite de autoritate în ultimii ani.

Schimbările sunt parte dintr-un efort mai amplu de a crește siguranța rutieră și de a preveni accidentele cauzate de vizibilitatea redusă din cauza farurilor reglate incorect. Autoritățile suedeze urmează să stabilească în detaliu modul de aplicare a acestor verificări și să comunice public data exactă de intrare în vigoare a noilor norme.

Proiectul de reglementare prevede că vehiculele cu faruri prea puternice sau cu lumini orientate greșit ar putea fi considerate neconforme și respinse la ITP.

Această măsură urmărește reducerea riscului de accidente și creșterea confortului tuturor șoferilor aflați în trafic. Conform experților, farurile incorect reglate pot afecta nu doar șoferul care le utilizează, ci și ceilalți participanți la drum, mai ales în condiții de vizibilitate redusă.

„Șoferii vor trebui să verifice poziția luminilor înainte de inspecție și să remedieze eventualele defecțiuni în service,” a adăugat Anders Gunneriusson, precizând că autoritatea lucrează la detaliile finale ale normelor.

Implementarea acestor reguli va însemna că verificarea farurilor nu va mai fi un aspect opțional, ci o componentă obligatorie a inspecției tehnice periodice. Șoferii care nu respectă aceste cerințe riscă să piardă certificatul de înmatriculare sau să fie sancționați contravențional.

În România, legislația rutieră prevede deja sancțiuni pentru defecțiuni ale sistemului de iluminare. Orice bec ars sau far reglat greșit poate atrage amenzi importante.

Articolul 101 din Codul Rutier stipulează:

„Constituie contravenții și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni […] circulația cu un autovehicul și tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai cu defecțiuni la sistemul de iluminare”.

Amenzile pot varia între 6 și 8 puncte, echivalentul a aproximativ 1.200-1.600 de lei, iar în cazuri mai grave, se poate reține certificatul de înmatriculare.

De asemenea, articolul 112 din Codul Rutier precizează situațiile în care se poate reține talonul auto. Aceasta include circulația pe timp de noapte fără faruri sau dispozitive de semnalizare, precum și lipsa mijloacelor fluorescent-reflectorizante. În situația în care doar un far nu funcționează, se aplică doar amendă contravențională.

Șoferii au posibilitatea de a evita sancțiunea dacă pot înlocui becul ars imediat. În orice caz, conducătorii auto trebuie să se asigure că toate elementele de iluminare sunt funcționale înainte de a porni la drum, pentru a preveni accidentele și sancțiunile legale.