Uniunea Europeană își schimbă semnificativ strategia privind viitorul propulsoarelor cu combustie internă. După ani de dezbateri și după o decizie considerată până recent definitivă, Bruxelles-ul se pare că nu va mai interzice complet vânzarea motoarelor diesel și pe benzină după 2035, transmite motor1.com.

În schimb, am putea avea parte de un set de condiții stricte care vor remodela industria auto europeană și vor influența profund tranziția energetică din următorii ani.

Flexibilizarea vine în contextul presiunilor legate de infrastructura insuficientă pentru vehicule electrice, al temerilor privind pierderea masivă de locuri de muncă și al unei intervenții politice puternice din Germania, care a schimbat tonul negocierilor.

Propulsoarele cu combustie internă vor fi menținute, dar se modifică modul de alimentare al acestora

Decizia UE nu va mai viza interzicerea motoarelor cu ardere internă, ci transformarea modului în care acestea sunt alimentate. Concret, propulsoarele termice vor putea rămâne pe piață și după 2035, cu condiția să funcționeze exclusiv cu combustibili regenerabili, sintetici sau cu emisii foarte reduse.

Semnalul decisiv a venit din Berlin: o scrisoare a cancelarului german Friedrich Merz adresată Ursulei von der Leyen a determinat Comisia să reevalueze calendarul inițial. Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru Transporturi și Turism, a transmis că documentul a fost primit „foarte bine” la Bruxelles, accelerând astfel schimbarea de direcție.

Unul dintre combustibilii agreați este HVO100, produs din uleiuri vegetale hidrogenate și deșeuri animale, capabil să reducă emisiile cu până la 90% față de motorina clasică. Producători precum BMW, Audi sau Volkswagen utilizează deja acest tip de carburant pentru anumite modele diesel fabricate în Germania.

În același timp, Porsche și alți constructori investesc masiv în benzină sintetică (eFuel), iar o fabrică din Chile produce deja astfel de combustibil utilizând energie eoliană, apă și dioxid de carbon, într-un proces considerat aproape neutru din punct de vedere climatic.

Totuși, deși vânzările de motoare termice vor continua după 2035, costurile și infrastructura rămân principalii factori limitativi. Rețelele pentru eFuel și combustibili regenerabili sunt aproape inexistente în Europa, iar extinderea lor într-un interval atât de scurt – nouă ani – este dificilă.

Producția este, de asemenea, scumpă, iar capacitatea actuală a fabricilor este redusă. Astfel, pentru șoferii care dețin deja mașini pe benzină sau motorină, nimic nu se schimbă în mod concret: alimentarea va continua ca până acum. Interdicția vizată se aplică strict vânzărilor de vehicule noi.

În paralel, multe întrebări rămân deschise privind statutul mașinilor electrice și hibrid. UE urmează să prezinte în această lună un pachet detaliat de măsuri care va clarifica dacă hibridele plug-in (PHEV) și modelele cu range extender vor mai fi permise după 2035. Logic, dacă aceste vehicule pot funcționa cu combustibili cu emisii reduse, ele ar trebui să rămână în vânzare. Dar dacă unele versiuni încă pot utiliza carburanți fosili, există șanse reale să fie eliminate.

Din punct de vedere economic, flexibilizarea nu garantează salvarea integrală a locurilor de muncă din industria auto, una dintre cele mai afectate de tranziția spre electric. Totuși, strategia UE încearcă să atenueze șocul, păstrând deschise mai multe direcții tehnologice și evitând o ruptură completă cu motoarele termice.

Datele ACEA arată că vehiculele electrice reprezintă în prezent 18,3% din totalul vânzărilor din UE, hibridele domină cu 34,7%, iar ritmul de extindere a infrastructurii de încărcare rămâne lent. În acest context, Bruxelles-ul declară că obiectivul său este o tranziție „economic viabilă și social corectă”, oferind industriei un spațiu tehnologic mai larg pentru reducerea emisiilor.

Nu toți producătorii salută schimbarea. Volvo și Polestar, aflate sub grupul chinez Geely, cer păstrarea interdicției totale asupra motorului termic, argumentând că 2035 trebuie să rămână o bornă fixă și ambițioasă pentru neutralitatea climatică.