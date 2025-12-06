Studiile arată că vehiculele electrice sunt implicate în 5,16 accidente la 160 de milioane de kilometri parcurși, în timp ce mașinile clasice cu motor cu ardere internă au o rată de 2,40. Pietonii sunt astfel de două ori mai predispuși să fie loviți de mașinile electrice, iar în orașe riscul crește de 2,5 ori, deoarece aceste vehicule sunt foarte silențioase. Problema este deosebit de importantă pentru pietonii care se bazează pe auz pentru a detecta apropierea mașinilor.

Pentru a reduce acest risc, toate vehiculele electrice noi trebuie să fie echipate, începând cu 1 iulie 2026, cu Sistemul Acustic de Alertare a Vehiculelor (AVAS). Dispozitivul va emite automat un sunet de la pornire până la 20 km/h și la mersul înapoi, iar volumul și frecvența sunetului vor fi reglate în funcție de viteza vehiculului. Producătorii vor putea alege natura exactă a sunetului, respectând regulile de volum și frecvență, conform informațiilor publicate de Le Figaro.

Crearea unui sunet eficient nu este însă simplă. Cercetările Universității din Dortmund au arătat că sunetul se propagă diferit în funcție de frecvență: la 160 Hz se răspândește uniform, dar la 5000 Hz apar interferențe și sunetul devine greu de perceput din anumite unghiuri. Difuzoarele prost plasate pot crea diferențe de până la 10 decibeli între partea stângă și cea dreaptă a mașinii, ceea ce poate face ca pietonii să nu audă deloc vehiculul.

O soluție propusă de cercetătorii japonezi de la Societatea de Acustică este „zgomotul roz”, un sunet bogat în frecvențe joase, ușor de distins chiar și în medii zgomotoase. Testele realizate în studio și în trafic real au demonstrat că acest tip de sunet este detectabil rapid și transmite un sentiment de urgență, fiind asemănător cu sunetul motorului unei mașini tradiționale.

„Acest stimul sonor a primit cea mai mare notă datorită componentelor sale puternice de joasă frecvență și asemănării sale cu sunetul motorului unei mașini. (…) Cercetările privind sistemele de avertizare la apropiere pentru dispozitivele de micromobilitate sunt încă relativ neexplorate. Acest lucru ar putea ajuta la reducerea coliziunilor care implică pietoni și persoane cu deficiențe de vedere”, a explicat Mei Suzuki, cercetător la Societatea de Acustică din Japonia.

Pornind de la acest rezultat, experții japonezi dezvoltă deja sisteme similare pentru biciclete și trotinete electrice, care prezintă aceeași problemă legată de siguranța pietonilor. Sistemele de avertizare pentru micromobilitate ar putea contribui semnificativ la reducerea coliziunilor cu pietonii și cu persoanele cu deficiențe de vedere.