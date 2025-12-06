În prezent, vehiculele mai vechi sunt supuse inspecțiilor obligatorii o dată la doi ani, iar țări precum Franța și Germania aplică reguli similare și pentru mașinile cu o vechime de peste patru ani.

Pentru a spori siguranța rutieră și a reduce poluarea, Bruxelles-ul a propus în aprilie trecerea la un control anual obligatoriu ca parte a revizuirii reglementărilor din 2014. Miniștrii europeni s-au opus acestei cerințe, argumentând menținerea inspecțiilor la doi ani pentru a evita costuri suplimentare pentru proprietarii de vehicule.

În schimb, s-au aprobat parțial alte propuneri ale Comisiei Europene, cum ar fi implementarea unor noi metode de monitorizare a emisiilor de oxizi de azot și particule în suspensie, precum și măsuri împotriva manipulării kilometrajului. Aceste decizii nu sunt juridic obligatorii și necesită aprobarea Parlamentului European. În caz de dezacord între statele membre și parlamentari, va fi necesară o negociere pentru găsirea unui compromis.

Statisticile UE arată că aproximativ 19.800 de persoane au murit în accidente rutiere în Europa în anul precedent. În România, vehiculele verificate prin platforma carVertical parcurg în medie 20.338 km pe an, ceea ce înseamnă peste 100.000 km în cinci ani. Kilometrajele mai scăzute decât media pot indica manipularea odometrului pentru creșterea prețului de vânzare.

Un sondaj realizat între iunie și august 2025 de carVertical, la care au participat 86 de dealeri și parteneri din piețele cheie ale UE, inclusiv România, a arătat că 50% dintre dealeri importă vehicule din străinătate. Deși importurile oferă marje atractive, acestea implică riscuri semnificative, deoarece lipsa unui registru european comun al vehiculelor face ca documentele să fie incomplete sau neclare. Drept rezultat, crește riscul achiziției unor mașini second hand implicate în accidente, cu kilometrajul modificat sau cu daune ascunse.

În România, probabilitatea de a cumpăra un vehicul cu kilometraj falsificat este de 1,5 ori mai mare pentru mașinile importate decât pentru cele locale. Totuși, 87,5% dintre dealerii români care importă vehicule verifică istoricul fiecărei mașini achiziționate, iar cei specializați în vehicule premium sau de valoare ridicată sunt cei mai disciplinați, cu 80% dintre dealeri verificând fiecare vehicul. Aceste măsuri reduc riscurile financiare și protejează reputația dealerilor, oferind cumpărătorilor certitudinea achiziționării unui vehicul cu istoric verificat.

Chiar și mașinile noi nu sunt lipsite de riscuri. În UE, modelele fabricate în 2021 au prezentat o rată de 1,7% cu kilometraj modificat, cele din 2022 – 1,3%, iar cele din 2023 – 1,5%. Vehiculele mai noi pot avea kilometraje derulate cu valori mari: modelele din 2020 au pierdut în medie 73.000 km, cele din 2021 – 83.000 km, cele din 2022 – 29.800 km și cele din 2023 – 35.200 km. Totodată, dintre vehiculele fabricate în 2021 verificate, 45,3% prezentau daune, 45,4% dintre cele din 2022 și 51,8% dintre cele din 2023, valoarea daunelor fiind mai mare datorită pieselor scumpe și tehnologiilor avansate.

Aceste date subliniază importanța verificării istoricului unui vehicul, indiferent de vechimea sa. Mulți cumpărători consideră eronat că mașinile noi sunt automat mai sigure, dar realitatea arată că vehiculele mai vechi de 3-5 ani pot avea kilometrajul manipulat sau daune ascunse. Gradul de conștientizare a acestor riscuri este în creștere, iar tot mai mulți clienți solicită rapoarte de istoric înainte de achiziție, demonstrând că verificarea atentă a fiecărui vehicul devine standardul în industria auto.