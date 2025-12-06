Guvernul Bolojan vrea să taxeze mai mult mașinile poluante și mai puțin pe cele curate, după principiul „poluatorul plătește”. Noul sistem ține cont de:

tipul motorului (termic, hibrid, electric);

capacitatea motorului (cilindreea);

norma de poluare (Euro 1–6 sau Non-Euro).

Astfel că, anul viitor, mașinile mici, termice, vor plăti mai mult. De exemplu: un motor de 1.400 cmc Euro 5 va avea impozit 123 lei în 2026, față de 63 lei acum. Mașinile mari, moderne sau hibride pot plăti mai puțin. Un motor de 2,5 litri Euro 5 va plăti 1.035 lei, față de 1.192 lei în prezent. Mașinile electrice vor avea o taxă fixă anuală mică, de aproximativ 40–80 lei.

Consiliile locale pot mări impozitele până la 100% peste aceste valori.

Noile reguli au ca scop să încurajeze mașinile mai puțin poluante, să fie taxe mai corecte, în funcție de cât poluează motorul, să facă mașinile hibride și electrice mai atractive și să descurajeze mașinile vechi și foarte poluante.

Mașini mici (sub 1.600 cmc): 16–19 lei la fiecare 200 cmc, în funcție de norma Euro.

Dacia Logan Euro 6, motor 999 cmc → impozitul crește de la 40 lei la ~80 lei.

Volkswagen Golf 1.598 cmc, Euro 4 → impozitul crește de la 70–80 lei la peste 150 lei.

Mașini medii (1.601–2.000 cmc): 24–30 lei la fiecare 200 cmc, în funcție de norma Euro.

Mașini mari (2.001–2.600 cmc): 76–92 lei la fiecare 200 cmc, în funcție de norma Euro și dacă sunt hibride.

Mașini foarte mari (2.601–3.000 cmc): 150–183 lei la fiecare 200 cmc, în funcție de norma Euro.

Mașini foarte mari (peste 3.000 cmc): 275–319 lei la fiecare 200 cmc.

Mercedes-Benz Clasa G, 3.000 cmc Euro 6 → impozitul scade de la 3.225 lei la 2.268 lei.

Audi A6, 2.0 TDI Euro 5 → impozitul scade ușor, de la 280 lei la 267 lei.

Normele Euro (Euro 1-6) sunt standarde europene obligatorii care definesc limitele maxime de poluanți (monoxid de carbon, oxizi de azot, particule fine, hidrocarburi nearse) emise de vehicule, devenind din ce în ce mai stricte, de la Euro 1 (cea mai veche) la Euro 6 (cea mai recentă). Non-Euro se referă la vehiculele mai vechi care nu respectă nicio normă Euro, având emisii mult mai mari, și care sunt adesea restricționate în orașe.

Normele Euro:

Fiecare nouă normă (Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6) reduce nivelul de emisii poluante, cerând producătorilor să implementeze tehnologii mai avansate (filtre de particule, catalizatoare, sisteme SCR etc.). Euro 6 este cea mai recentă normă, care reduce semnificativ emisiile de oxizi de azot (NOx) pentru motoarele diesel, de exemplu, și în general cele mai multe tipuri de poluanți.

Pe certificatul de înmatriculare (CIV), norma este codificată la punctul 6 (ultimele două caractere) sau la punctul 17 (codul național de emisii).

Non-Euro:

Mașini fabricate înainte de introducerea normei Euro 1, care emit cantități mari de poluanți, nu au voie să circule în anumite zone urbane sau în orașe din cauza nivelului ridicat de poluare pe care îl generează.