Creștere Produs Intern Brut România 2025: +1,6% serie brută și +1,4% serie ajustată sezonier
Produsul Intern Brut a înregistrat o creștere de 1,6% pe seria brută și de 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu același trimestru din 2024. În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, PIB-ul a crescut față de aceeași perioadă din 2024 cu 0,8% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial a fost recalculată în urma revizuirii estimărilor pentru trimestrul III 2025, fără a se înregistra diferențe față de varianta anterioară, publicată în comunicatul de presă nr. 290 din 14 noiembrie 2025.
Produsul Intern Brut România – Date Trimestrul III și Primele 9 Luni din 2025
Seria ajustată sezonier
-
PIB estimat pentru trimestrul III 2025: 484,091 miliarde lei (prețuri curente), în scădere reală cu 0,2% față de trimestrul II 2025 și în creștere cu 1,4% comparativ cu trimestrul III 2024.
-
PIB estimat pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025: 1.412 miliarde lei (prețuri curente), în creștere reală cu 1,4% față de perioada similară din 2024.
Serie brută
-
PIB trimestrul III 2025: 514,555 miliarde lei (prețuri curente), în creștere reală cu 1,6% față de trimestrul III 2024.
-
PIB primele nouă luni 2025: 1.336 miliarde lei (prețuri curente), în creștere reală cu 0,8% comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2024.
Contribuția principalelor ramuri economice la creșterea PIBPozitive:
-
Construcțiile: +0,5%, pondere 6,3%, volum activitate +8,5%
-
Agricultura, silvicultura și pescuitul: +0,2%, pondere 3,5%, volum activitate +6,8%
-
Informații și comunicații: +0,2%, pondere 7,3%, volum activitate +2,9%
-
Impozitele nete pe produs: +0,3%, pondere 10,1%, volum +2,9%
Negative:
-
Activități profesionale, științifice, tehnice și servicii administrative/suport: -0,3%, pondere 8,2%, volum activitate -3,7%
-
Industria: -0,1%, pondere 16,8%, volum activitate -0,4%
Fără impact semnificativ:
-
Comerț, transport, hoteluri și restaurante, volumul +0,1%, pondere 20,6%
-
Intermedieri financiare și asigurări, volum -0,6%, pondere 3,5%
-
Tranzacții imobiliare, volum neschimbat, pondere 7,2%
-
Administrație publică, apărare, învățământ, sănătate și asistență socială, volum -0,1%, pondere 13,1%
-
Activități culturale, spectacole și servicii diverse, volum +0,8%, pondere 3,4%
Contribuția utilizărilor PIB
-
Consum final al gospodăriilor: volum +0,5%, contribuție +0,3%
-
Consum final individual al administrațiilor publice: volum -1%, contribuție -0,1%
-
Consum final colectiv al administrațiilor publice: volum -0,9%, contribuție -0,1%
-
Formare brută de capital fix: volum +4,6%, contribuție +1,2%
Impact negativ asupra PIB:
-
Export net: -0,8%, ca urmare a creșterii mai lente a volumului exporturilor (+3,7%) comparativ cu importurile (+5,1%).
