Produsul Intern Brut a înregistrat o creștere de 1,6% pe seria brută și de 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu același trimestru din 2024. În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, PIB-ul a crescut față de aceeași perioadă din 2024 cu 0,8% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial a fost recalculată în urma revizuirii estimărilor pentru trimestrul III 2025, fără a se înregistra diferențe față de varianta anterioară, publicată în comunicatul de presă nr. 290 din 14 noiembrie 2025.

Produsul Intern Brut România – Date Trimestrul III și Primele 9 Luni din 2025

Seria ajustată sezonier

PIB estimat pentru trimestrul III 2025: 484,091 miliarde lei (prețuri curente), în scădere reală cu 0,2% față de trimestrul II 2025 și în creștere cu 1,4% comparativ cu trimestrul III 2024.

PIB estimat pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025: 1.412 miliarde lei (prețuri curente), în creștere reală cu 1,4% față de perioada similară din 2024.

Serie brută

PIB trimestrul III 2025: 514,555 miliarde lei (prețuri curente), în creștere reală cu 1,6% față de trimestrul III 2024.

PIB primele nouă luni 2025: 1.336 miliarde lei (prețuri curente), în creștere reală cu 0,8% comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2024.

Construcțiile: +0,5%, pondere 6,3%, volum activitate +8,5%

Agricultura, silvicultura și pescuitul: +0,2%, pondere 3,5%, volum activitate +6,8%

Informații și comunicații: +0,2%, pondere 7,3%, volum activitate +2,9%

Impozitele nete pe produs: +0,3%, pondere 10,1%, volum +2,9%

Negative:

Activități profesionale, științifice, tehnice și servicii administrative/suport: -0,3%, pondere 8,2%, volum activitate -3,7%

Industria: -0,1%, pondere 16,8%, volum activitate -0,4%

Fără impact semnificativ:

Comerț, transport, hoteluri și restaurante, volumul +0,1%, pondere 20,6%

Intermedieri financiare și asigurări, volum -0,6%, pondere 3,5%

Tranzacții imobiliare, volum neschimbat, pondere 7,2%

Administrație publică, apărare, învățământ, sănătate și asistență socială, volum -0,1%, pondere 13,1%

Activități culturale, spectacole și servicii diverse, volum +0,8%, pondere 3,4%

Contribuția utilizărilor PIB

Consum final al gospodăriilor: volum +0,5%, contribuție +0,3%

Consum final individual al administrațiilor publice: volum -1%, contribuție -0,1%

Consum final colectiv al administrațiilor publice: volum -0,9%, contribuție -0,1%

Formare brută de capital fix: volum +4,6%, contribuție +1,2%

Impact negativ asupra PIB: