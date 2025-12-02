Mașini pe benzină sau pe motorină, mașini electrice, autoturisme noi sau second-hand, reguli, legislație în schimbare și zeci de factori interni și internaționali care afectează această întreagă piață auto. Specialiștii de la CarVertical ne-au ajutat să facem puțină lumină în acest domeniu.

Când vine vorba despre mașinile second-hand, românii trebuie să fie atenți la ce cumpără, pentru a nu se trezi cu un autoturism care va „mânca” mai mulți bani decât a costat.

Au devenit însă românii mai informați și mai precauți în ultimii ani, implicit mai puțin predispuși la a cădea în plasa celor care ar încerca să îi păcălească? CarVertical a explicat, în exclusivitate pentru Capital.ro, că oamenii devin tot mai conștienți de riscuri atunci când se pregătesc să achiziționeze o mașină la mâna a doua.

„Asistăm deja la schimbarea practicilor cumpărătorilor de mașini second-hand. Oamenii sunt mai conștienți de posibilele fraude sau daune ascunse, iar acest lucru este extrem de important pentru cei care achiziționează vehicule importate. Cumpărătorii sunt mai conștienți de acest lucru ca niciodată, iar cota de piață în creștere a vehiculelor inspectate semnifică importanța verificării fiecărei mașini înainte de a încheia o tranzacție”, ne-au transmis specialiștii CarVertical.

Care sunt principalii factorii de risc cheie atunci când cineva achiziționează o mașină second-hand?

Mulți români știu deja despre kilometrajul falsificat sau daunele ascunse, însă pot exista anumiți factori pe care majoritatea oamenilor uită să îi verifice sau nici măcar nu s-au gândit că o verificare în punctul X sau Y ar putea indica o problemă.

Iată câteva trucuri care te pot ajuta dacă ai de gând să îți cumperi o mașină second-hand.

„Pot exista mici detalii care pot dezvălui direct sau cel puțin indica posibilitatea unor daune. Uzura inegală a anvelopelor sau anvelopele fabricate în date diferite (cu diferențe mari) pot indica faptul că vehiculul nu a fost întreținut corespunzător. Întotdeauna sfătuim cumpărătorii să verifice dacă vehiculul pornește bine cu motorul rece. Uneori, vânzătorii și cumpărătorii convin să se întâlnească într-un anumit loc, în timp ce cea mai bună practică este ca cumpărătorii să viziteze vânzătorul și să aibă mașina rece. De asemenea, este ușor să verificați dacă vehiculul a fost pornit înainte, ținând mâna lângă sistemul de evacuare. Totuși, acest lucru se aplică în principal vehiculelor mai vechi. Pentru majoritatea mașinilor, recomandăm cumpărătorilor să le ducă la un atelier profesional pentru o inspecție corespunzătoare. Uneori, ochiul liber nu poate detecta ceva ce instrumentele profesionale pot detecta”, au mai precizat cei de la CarVertical pentru Capital.ro

Recent, presa relata despre declinul mașinilor diesel în Europa, cea mai mare scădere fiind în categoria mașinilor mici de oraș, cu zero (sau aproape zero) modele noi oferite în prezent.

CarVertical ne-a explicat care este trendul în România atunci când vine vorba despre mașinile pe motorină.

Se poate observa că interesul pentru autoturismele cu motor diesel este în scădere în țara noastră, însă cotele rămân totuși ridicate.