Noile reguli europene prevăd introducerea permisului de conducere digital, care poate fi accesat pe telefon sau prin platforme online dedicate. Această măsură este parte a strategiei de modernizare a documentelor oficiale și urmărește să faciliteze verificarea rapidă a legalității conducătorilor auto.

Permisul fizic rămâne însă disponibil la cerere, pentru cei care preferă documentul tradițional. În ceea ce privește valabilitatea, permisele pentru autoturisme și motociclete vor fi, în general, valabile până la 15 ani. Pentru vehiculele grele, termenul maxim de valabilitate se menține la cinci ani.

Comisarul european pentru Transport și Turism, Apostolos Tzitzikostas, a subliniat importanța acestor modificări:

„Astăzi marcăm un pas major înainte în modernizarea sistemului de permise de conducere și în reducerea numărului inacceptabil de decese rutiere în întreaga UE. Fiecare viață pierdută pe drumurile noastre este una în plus. Noile noastre reguli ne vor aduce mai aproape de viziunea noastră Zero – zero decese și răni grave pe drumurile UE până în 2050.”

Directiva introduce și o perioadă de probă de minimum doi ani pentru șoferii aflați la începutul carierei lor. În această perioadă, sancțiunile vor fi mai severe pentru consumul de alcool sau droguri, precum și pentru nerespectarea folosirii centurii de siguranță sau a sistemelor de retenție pentru copii.

De asemenea, tinerii cu vârsta de 17 ani vor putea conduce în anumite condiții doar însoțiți de un șofer cu experiență, inclusiv pentru anumite activități profesionale, după regulile stabilite de fiecare stat membru. Această măsură urmărește să reducă riscul de accidente și să ofere experiență progresivă conducătorilor tineri.

Controlul medical va fi realizat mai sistematic, cu autoevaluări obligatorii și examinări medicale la emiterea și reînnoirea permisului. Statele membre pot adăuga mecanisme suplimentare pentru monitorizarea stării fizice și psihice a șoferilor, astfel încât să se asigure că aceștia respectă standardele de siguranță rutieră.

O modificare semnificativă prevede că suspendările de permis vor fi recunoscute în toate statele membre ale UE. Astfel, un șofer sancționat într-o țară nu va putea conduce în alt stat membru până la finalizarea perioadei de suspendare. Statele membre au termen de până la patru ani pentru a transpune aceste prevederi în legislația națională.

De asemenea, permisele eliberate în țări terțe vor fi acceptate în UE doar dacă autoritățile respective respectă standardele europene de siguranță rutieră. Această măsură are scopul de a evita situațiile în care șoferii din afara Uniunii ar putea să încalce regulile europene sau să fie mai expuși riscurilor.

Directiva prevede modificări și la nivelul examenelor auto. Cunoștințele obligatorii vor include unghiurile moarte, utilizarea sistemelor de asistență la condus, riscurile folosirii telefonului la volan, deschiderea portierelor în siguranță și interacțiunea cu pietonii, bicicliștii și alți participanți vulnerabili la trafic.

În plus, statele membre au posibilitatea de a scurta valabilitatea permiselor pentru șoferii mai în vârstă și de a impune controale medicale mai frecvente, precum și cursuri de reîmprospătare a cunoștințelor de conducere. Aceste prevederi vizează prevenirea accidentelor și menținerea unui nivel ridicat de siguranță pe drumurile europene.

Noile măsuri vin într-un context în care siguranța rutieră este un obiectiv prioritar la nivel european. În 2024, 19.940 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în UE, ceea ce evidențiază necesitatea unor reguli mai stricte și mai uniforme.

Uniunea Europeană și-a stabilit obiectivul „Viziunea Zero”, vizând reducerea la zero a deceselor și rănirilor grave pe șosele până în 2050. Ca etapă intermediară, UE își propune să reducă cu 50% numărul fatalităților până în 2030, prin implementarea unor standarde mai stricte, digitalizarea documentelor și monitorizarea mai atentă a șoferilor, în special a celor tineri și începători.