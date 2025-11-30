Berlinul a anunțat că va cere oficial Uniunii Europene să permită folosirea motoarelor pe benzină și motorină și după 2035, argumentând că o interdicție totală ar afecta grav industria auto și locurile de muncă. Decizia vine pe fondul discuțiilor interne din coaliția de guvernare germană, care au stabilit că motoarele cu ardere internă eficiente ar trebui să poată continua să circule și după termenul stabilit de Bruxelles.

Cancelarul Friedrich Merz va transmite poziția Germaniei printr-o scrisoare oficială către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, detaliind motivele pentru care Berlinul consideră necesară flexibilitatea. Planul actual al UE prevede ca, începând cu 2035, să fie comercializate doar autovehicule noi fără emisii de CO2, ceea ce ar elimina complet motoarele convenționale pe benzină și motorină.

Presiunea vine nu doar din zona politică, ci și din partea industriei auto germane, care se confruntă cu provocări precum cererea în scădere și competiția internațională. Friedrich Merz a avertizat că aplicarea strictă a interdicției ar putea avea efecte dramatice, afectând sute de mii de locuri de muncă.

În timp ce Germania cere o abordare mai flexibilă, Franța și Spania susțin calendarul inițial al UE. De asemenea, peste 150 de companii din domeniul mobilității electrice, inclusiv producători auto și operatori de stații de încărcare, au cerut menținerea termenului de 2035.

Comisia Europeană a anunțat deja că va reanaliza regulamentul, iar pe 10 decembrie va prezenta un nou set de propuneri care ar putea clarifica dacă motoarele pe benzină și motorină vor avea sau nu un rol limitat în piața europeană post-2035.

În timp ce vânzările de autoturisme noi rămân aproape neschimbate comparativ cu anul trecut, segmentul vehiculelor electrice înregistrează o creștere semnificativă, impulsionată de reglementările privind emisiile și de competiția tot mai acerbă din partea producătorilor chinezi.

Piața europeană de autoturisme noi a înregistrat până în septembrie 2025 doar o ușoară creștere a volumului, reflectând o stagnare generală. În această perioadă, s-au vândut aproximativ 7,9 milioane de vehicule, aproape la fel ca în aceeași perioadă a anului precedent. Factorii economici, precum creșterea modestă a PIB-ului, inflația persistentă și costurile ridicate ale finanțării, au determinat consumatorii să fie precauți, mulți orientându-se către mașini second-hand cu motoare convenționale.

Volkswagen Group rămâne lider pe piața europeană, atât ca volum de vânzări, cât și ca brand individual, cu modelul VW T-Roc în fruntea clasamentului de vânzări în luna iulie 2025. Stellantis ocupă locul doi la nivel de grupuri auto, consolidând competiția tradițională pe segmentul mașinilor cu ardere internă.

Segmentul vehiculelor electrice (BEV și PHEV) continuă să fie motorul de creștere al pieței. Până în octombrie 2025, cota de piață a mașinilor electrice cu baterii a ajuns la 16,4%, față de 13,2% în 2024, iar estimările pentru întregul an sugerează că aceasta ar putea depăși 26%. Vehiculele hibrid rămân cele mai populare, reprezentând 34,6% din piața europeană, în timp ce modelele plug-in hibrid câștigă teren, în special în Spania și Polonia.

Volkswagen continuă să fie un jucător de top și pe segmentul electric, în timp ce Tesla, deși a înregistrat o scădere a vânzărilor la începutul anului, menține Model Y ca cel mai vândut model electric din Europa. În plus, brandurile chinezești precum BYD și MG câștigă rapid cote de piață, oferind vehicule atractive și accesibile, atât în varianta BEV, cât și PHEV.

Industria auto europeană se confruntă cu mai multe dificultăți majore în 2025. Competiția acerbă din partea producătorilor chinezi, avantajele de scală și subvențiile guvernamentale îi pun presiune pe jucătorii tradiționali.

Costurile ridicate de producție, lipsa cipurilor și prețul mai mare al vehiculelor electrice comparativ cu cele convenționale determină o reticență a consumatorilor.

În plus, dezvoltarea infrastructurii pentru încărcarea EV-urilor progresează inegal, iar politica națională și încetarea unor stimulente guvernamentale adaugă un plus de incertitudine pe piață.