Noile tehnologii genetice permit modificarea ADN-ului plantelor fără a introduce gene străine, oferind posibilitatea de a obține castraveți care nu se înmoaie, mere cu durată de prospețime mai lungă sau cartofi rezistenți la dăunători. Aceste tehnici, precum CRISPR, diferă fundamental de vechea inginerie genetică și promit să reducă birocrația asociată testelor și aprobărilor.

În prezent, UE aplică reguli stricte pentru organismele modificate genetic, însă Comisia Europeană propune relaxarea anumitor cerințe pentru culturile obținute prin NGT. Măsurile ar putea scurta timpul necesar introducerii produselor pe piață și ar oferi producătorilor mai multă libertate.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) susține că riscurile pentru consumatori nu sunt dovedite în prezent, dar criticii atenționează asupra efectelor pe termen lung asupra mediului și sănătății. Discuțiile între Parlamentul European, Consiliu și Comisie se concentrează în special pe două aspecte controversate: etichetarea și drepturile de proprietate intelectuală.

Mai multe companii mari, inclusiv Bayer/Monsanto și Corteva, au depus deja un număr semnificativ de patente pentru plante obținute prin noile tehnici genetice. Aceasta a stârnit temeri privind creșterea influenței marilor corporații asupra prețurilor alimentelor și riscul marginalizării producătorilor mici.

Organizațiile agricole avertizează că micii fermieri ar putea fi vulnerabili în fața proceselor pentru încălcarea patentelor, chiar și fără intenție, deoarece anumite modificări genetice pot apărea și prin selecția tradițională. Aceasta ar putea genera costuri juridice importante și incertitudine permanentă pentru producătorii independenți.

Un punct critic al negocierilor este etichetarea alimentelor rezultate prin NGT. Dacă noile reguli permit comercializarea fără mențiunea „modificat genetic”, consumatorii nu vor putea identifica produsele care au trecut prin astfel de proceduri.

Europarlamentarul Karl Bär, specialist al Verzilor în politici agricole, afirmă, potrivit Merkur.de:

„Este un atac fundamental asupra intereselor consumatorilor”, subliniind că noile reguli ar permite comercializarea unor plante modificate genetic fără testele științifice riguroase de risc, ceea ce ar însemna „să mâncăm alimente manipulate genetic fără să știm”.

Reprezentanți ai lanțurilor de retail europene, precum Rewe și dm, au transmis Bruxelles-ului o scrisoare deschisă în care avertizează că eliminarea etichetării ar genera o „amenințare economică imprevizibilă” pentru întreaga industrie alimentară. În special sectorul bio, care se promovează prin standardul „fără OMG”, consideră că ar fi afectat direct de modificările propuse.

Asociațiile pentru protecția consumatorilor susțin poziții similare. Conform studiilor, majoritatea europenilor doresc ca produsele modificate genetic să fie clar identificate pe raft. Michaela Schröder, de la Centrul German pentru Protecția Consumatorilor, explică: „Fără etichetare, consumatorii nu mai pot decide conștient ce cumpără”, evidențiind necesitatea transparenței în relația cu publicul.

În această etapă, Germania ar putea juca un rol decisiv în Consiliul UE. Ministerul Agriculturii de la Berlin afirmă că „analizează diferitele interese”, incluzând cercetarea, industria, fermierii și consumatorii. Guvernul german promite un „compromis solid”, fără a oferi însă detalii concrete privind conținutul acestuia.