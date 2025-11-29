Prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea a transmis că, în opinia sa, TVA nu ar trebui majorată din nou în anul 2026, subliniind că România are șanse să evite acest scenariu dacă reușește să eficientizeze sectoarele fiscal-bugetare.

Mesajul liderului liberal vine în contextul discuțiilor generate de afirmațiile premierului Ilie Bolojan, care prezentase recenta majorare a taxei pe valoarea adăugată drept o necesitate și subliniase că România se află, încă, printre statele UE cu una dintre cele mai reduse cote de TVA.

Întrebat de Antena 3 dacă românii ar trebui să se aștepte la o nouă creștere a taxei, Veștea a explicat că, în viziunea sa, țara noastră nu ar trebui să ajungă în acest punct. El a amintit că reprezentanții Guvernului au transmis în mod repetat că o nouă majorare nu este luată în calcul.

Adrian Veștea a precizat că are încredere că, odată cu eficientizarea fiecărui sector bugetar, România poate obține rezultate solide care să evite noi măsuri fiscale. Totodată, el a afirmat că se va pronunța împotriva unei eventuale decizii de creștere a TVA, argumentând că, dacă o astfel de măsură ar fi fost necesară, ar fi trebuit calculată încă de la stabilirea cotei de 21%.

„Nu ar trebui să se întâmple acest lucru. De altfel, am văzut de multe ori ieșiri publice ale reprezentanților Guvernului că nu se va întâmpla acest lucru. Am încrederea că în momentul în care vom eficientiza fiecare sector bugetar putem să ducem la niște rezultate semnificative. Eu voi fi împotriva acestei decizii, daca se avea în vedere acest lucru trebuia să se calculeze de la început atunci când s-a aprobat TVA de 21%”, a precizat Adrian Veștea.

Referindu-se la măsurile de austeritate adoptate în pachetul Guvernului Bolojan, Adrian Veștea a arătat că acestea reprezintă angajamente asumate de România în fața Comisiei Europene. Potrivit acestuia, fără aceste reforme, statul nu ar mai fi putut asigura funcționarea instituțiilor fundamentale, inclusiv plata salariilor în domeniile esențiale, precum educație și sănătate, precum și plata pensiilor.

El a subliniat că Executivul a fost obligat prin protocolul semnat cu Bruxelles-ul să implementeze reforme care să țină deficitul sub control și să redea credibilitate financiară țării.

În opinia sa, pierderea credibilității și incapacitatea de a se împrumuta pe piețele internaționale ar pune România într-o situație imposibilă din punct de vedere bugetar.

Adrian Veștea a insistat și asupra faptului că România nu poate depinde permanent de sprijin extern pentru dezvoltare, afirmând că nu este sustenabil ca statul să stea „cu mâna întinsă că vom primi resurse”.

„Comisia Europeană este foarte îngrijorată, ne-a pus la dispoziție o resursă destul de mare, dar în același timp ne-a obligat cu acel protocol semnat cu Romania să facem reforme. Altfel nu reușești să te încadrezi într-o anvelopă de buget din care să plătești plata salariilor pentru profesori, medici, pensii și tot ceea ce înseamnă celelalte instituții bugetare și servicii. În momentul în care nu mai suntem credibili și nu vom mai avea soluții să ne împrumutăm pe piața financiară, România nu va putea să asigure funcționarea instituțiilor statului”, a mai explicat prim-vicepreședintele PNL sâmbătă seară.

Reamintim că, începând cu 1 august 2025, TVA a fost majorată de la 19% la 21%. România continuă să înregistreze cel mai mare gap de TVA din Uniunea Europeană, colectând în medie doar 65 de lei din fiecare 100 de lei care ar trebui ajunși la buget, adică o treime din taxă rămâne neîncasată.