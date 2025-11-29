Fostul premier Marcel Ciolacu, în prezent deputat PSD, critică dur intenția guvernului condus de Ilie Bolojan și în care Alexandru Nazare este ministru de Finanțe, respectiv intenția de a impozita munca desfășurată în sere și solarii aflate în gospodăriile oamenilor.

Ciolacu consideră că această măsură ar reprezenta o povară inutilă pentru micii cultivatori, afirmând că statul ar încerca să ia „pielea de pe omul simplu” prin introducerea unei taxe pe activități agricole de subzistență. El susține că o asemenea decizie ar genera frustrări sociale, fără a aduce beneficii fiscale semnificative.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Marcel Ciolacu a transmis că intenționează să se opună ferm acestei inițiative, spunând că va continua să apere interesele cultivatorilor de legume, în special din județul Buzău, dar și la nivel național.

El a reamintit că, în perioada în care a fost premier, guvernul a decis menținerea scutirii de impozit pentru sere și solarii, tocmai pentru a susține producția internă și pentru a încuraja oamenii să cultive legume pe terenurile lor.

Ciolacu a subliniat că introducerea impozitului nu ar aduce venituri consistente la buget, dar ar provoca „o nemulțumire socială uriașă”, alimentând percepția că statul urmărește să împovăreze excesiv populația.

„Este scandalos cum Bolojan și Nazare vor să ia și pielea de pe omul simplu, impozitând munca cinstită din sere și solarii! Mă voi bate împotriva acestei aberații în sprijinul tuturor cultivatorilor de legume din Buzău, așa cum am făcut, ca premier, pentru toți producătorii din țară când am decis menținerea scutirii de impozit pentru sere și solarii. Taxarea românilor care cultivă legume în anexe gospodărești nu aduce mai nimic la buget, dar provoacă o nemulțumire socială uriașă. Dă senzația oamenilor că statul vrea doar să îi jupoaie!”, afirmă fostul premier PSD.

Marcel Ciolacu a insistat asupra faptului că susținerea producției locale a fost o prioritate constantă, amintind că Ministerul Agriculturii a finalizat recent plata a 270 de milioane de lei pentru sprijinirea legumelor cultivate în solarii.

De asemenea, Ciolacu a apreciat că decizia actualei conduceri a guvernului de a introduce taxarea ar anula efectele pozitive ale programelor de sprijin derulate în ultimii ani și ar descuraja munca oamenilor. El a acuzat că o astfel de măsură ar putea favoriza importurile de legume, afectând producătorii români.

Fostul premier a menționat și reacția liderului PSD, Sorin Grindeanu, pe care a catalogat-o drept legitimă și absolut necesară. În încheiere, Marcel Ciolacu promite că se va reveni la forma anterioară a legii, în care serele, solariile și alte anexe gospodărești erau scutite de impozit.

„Mai mult, am făcut eforturi mari, în ultimii ani, pentru a susține producția locală în sere și solarii. Ministerul Agriculturii a susținut extinderea solariilor și tocmai a finalizat plata a 270 de milioane de lei pentru legumele cultivate. Iar acum vin Bolojan și Nazare să le impoziteze? Asta înseamnă să distrugi toate efectele pozitive ale programelor de sprijin din acest domeniu, să îți bați joc de munca oamenilor. Și să faci, conștient sau nu, jocul celor care aduc legume din import! Reacția președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a cerut imperativ o intervenție legislativă pentru a corecta rapid această situație, este nu doar legitimă, ci absolut necesară! Alături de colegii din PSD vom repara acest abuz și vom reveni la forma anterioară a legii, astfel încât serele, solariile și alte asemenea anexe gospodărești să fie scutite de impozit!”, a încheiat Marcel Ciolacu.

Grindeanu a solicitat, tot sâmbătă, intervenție legislativă rapidă pentru corectarea situației, afirmând clar că nu va exista nicio taxă pe sere și solarii.

Acesta a transmis că nu a avut loc nicio discuție în Coaliția de guvernare privind o astfel de măsură și că taxa ar fi fost introdusă „pe furiș”, fără acordul politic al partenerilor de guvernare.

Grindeanu a mai declarat că PSD consideră inacceptabil ca ministerele responsabile să modifice esențial deciziile Coaliției prin introducerea unor măsuri care îi irită pe cetățeni fără a rezolva problemele bugetare.

El a anunțat că va solicita o intervenție legislativă de urgență pentru revenirea la forma anterioară a legii, astfel încât serele, solariile și alte anexe gospodărești să rămână scutite de impozit.